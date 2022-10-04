В Москве открылась фотовыставка о трудовых династиях столичной промышленности

Фотовыставка о двадцати трудовых династиях заводов и фабрик Москвы, приуроченная ко дню промышленности города, открылась на Арбате. Ее можно посетить до 31 октября. Об этом сообщил 4 октября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«В городе работают более трех тысяч предприятий, на которых трудится не одно поколение столичных промышленников. Каждая семья имеет свой неповторимый опыт, свою историю, традиции, о которых мы решили рассказать с помощью тематической фотовыставки. Экспозиция отражает историю 20 трудовых династий, каждая из которых вложила значительные усилия в развитие промышленности Москвы. Общий стаж некоторых из них составляет почти 150 лет», — сказал Владислав Овчинский.

По его словам, на фотографиях изображены 67 промышленников с 20 фабрик и заводов столицы. История некоторых предприятий, на которых они работают, начинается ещё в царской России. Так, общий трудовой стаж работников группы «Москабельмет» — семьи Бабиных-Плотниковых — составляет 147 лет, а сотрудников холдинга «Объединенные кондитеры» —Тюневых — 125 лет.

Выставку о двадцати трудовых династиях заводов и фабрик Москвы открыли в рамках недели столичной промышленности, которая проходит в рамках проекта «Открой#Моспром». Помимо нее, в городе также проведут забег, организуют онлайн-экскурсии по производствам с участием медийных лиц, пройдут и другие активности.

Напомним, «Открой#Моспром» запустили в марте 2019 года. Он объединил множество форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии на заводы столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры. Аудитория проекта превышает 10 млн человек.