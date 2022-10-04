В Совфеде предложили полностью запретить импорт мяса и лизина в Россию

По мнению сенатора от Белгородской области Евгения Савченко, в России необходимо сформировать дополнительный госрезерв мясных консервов и запретить импорт мяса, а также лизина.

По мнению Савченко, это позволит поддержать российских производителей, передает «Интерфакс».

«Предлагаю рекомендовать правительству Российской Федерации рассмотреть возможность выделения Федеральному агентству по государственным резервам финансовых средств на возвратной основе для создания дополнительных государственных резервов мясных и мясорастительных консервированных продуктов с длительным сроком хранения в обычной температурной среде», — цитирует Савченко агентство.

Сенатор отметил, что введение такой меры создаст стратегический продовольственный запас, «крайне необходимый в нынешней обстановке», а избыточное производство мяса птицы и свинины — около 1 млн тонн — в условиях санкций найдет надежный внутренний сбыт. «В-третьих, заработают на полную мощность предприятия по производству консервированной продукции, и, в-четвертых, мы создадим на будущее эффективный антиинфляционный интервенционный инструмент для регулирования цен на рынке мясной продукции», — пояснил Савченко.

Кроме того, сенатор предложил направить кабмину рекомендации полностью запретить импорт мяса в РФ, в том числе из дружественных стран Латинской Америки. По его убеждению, также следует запретить импорт лизина, так как мощности по производству этой аминокислоты в РФ и Белоруссии практически на четверть превышают потребности российских и белорусских животноводов.