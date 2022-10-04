В столице начался прием заявок на получение статуса дилера автомобилей «Москвич»

В Москве стартовал прием заявок на получение статуса дилера по продажам и техническому обслуживанию автомобилей «Москвич».

Об этом сообщили в городском Департаменте транспорта.

«Мы продолжаем готовиться к выводу автомобиля "Москвич" на рынок и приступили к формированию дилерской сети. Сегодня открыли прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что на первом этапе завод будет принимать заявки из 23 городов. Одним из обязательных критериев будущего дилера станет его готовность обеспечить инфраструктуру для демонстрации, продажи и обслуживания электромобилей.

Заявки от претендентов на статус дилера «Москвича» будут приниматься до 21 октября.

В конце марта стало известно о решении компании Renault приостановить деятельность в России. В апреле глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о переходе 68% концерна в капитале «АвтоВАЗа» Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), а также о передаче доли в столичном автозаводе ЗАО «Рено Россия» Москве. Предприятие переименовали в АО «Московский автомобильный завод "Москвич"». В столичной администрации мэрии говорили о планах наладить производство автомобилей под брендом «Москвич» при участии «КамАЗа», при этом подчеркивая, что о возобновлении производства старых моделей речи не идет; более того, предприятие планирует сфокусироваться на выпуске электромобилей.