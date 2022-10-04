Вице-мэр Ефимов: оборот предприятий торговли и сферы услуг в Москве вырос почти на 22% с начала года

Оборот предприятий торговли и сферы услуг в Москве по итогам января-августа вырос на 21,9% и составил 11,3 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил 4 октября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его оценке, ситуация на потребительском рынке столицы стабильна, а в целом отрасль демонстрирует уверенный рост. Об этом свидетельствуют и другие ее показатели. «Выручка предприятий торговли за 8 месяцев 2022 года увеличилась на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 5,1 трлн рублей. Так, объем продаж непродовольственной торговли вырос на 50,2% до 3,5 трлн рублей, продовольственной торговли – на 7,6% до 887,8 млрд», – рассказал Владимир Ефимов. По данным статистики, больше других в Москве «просела» торговля автомобилями: ее оборот составил 652,2 млрд рублей, на 25,2% меньше, чем годом ранее.

За этот же период оборот предприятий сферы услуг приблизился к 6,2 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода 2021 года на 19,3%. По данным столичного Департамента экономической политики и развития, наиболее существенный рост продемонстрировали рестораны и кафе. Их выручка приросла на 42,8% к январю-августу 2021-го и достигла 338,1 млрд рублей. Оборот турагентств составил 432,7 млрд (+36,9 %), отельеры заработали 60,9 млрд рублей (+27,6%).