Власти наметили первые шаги по поддержке малого бизнеса в связи с частичной мобилизацией

Правительство России 4 октября опубликовало первый блок мер поддержки, которые разрабатывают для малых и средних предпринимателей на фоне частичной мобилизации.

«Определен перечень необходимых дополнительных мер для решения проблемных вопросов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в связи с частичной мобилизацией. Они должны включаться в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Важно сохранить рабочие места и производство, минимизировать издержки для бизнеса», — отметил первый вице-премьер Алексей Белоусов.

Как сообщается, совместно с депутатами Госдумы подготовлены поправки в законодательство, которые сохранят возможность быть собственником бизнеса военнослужащему, призванному для прохождения действительной военной службы.

Минфин совместно с Минэкономразвития и Корпорацией МСП также разрабатывает процедуру, которая позволит изменить или расторгнуть государственный или муниципальный контракт на поставку товаров, работ и услуг. «Для поддержки заказчиков и поставщиков минфин России разработал необходимые изменения, которые позволят минимизировать риски неисполнения контрактов», — сказал замминистра финансов Алексей Лавров. Добавим, что в этом случае планируется не применять штрафные санкции и к предпринимателю (в случае его мобилизации).

Кроме того, если предприниматель не сможет продлить лицензию, это произойдет в автоматическом режиме — по аналогии с механизмом, который действовал в пандемию коронавируса. Проект соответствующего постановления правительства подготовят в Минэкономразвития.

В свою очередь, Минфин и ФНС разработают возможность переноса срока уплаты налоговых и других платежей для попавших под мобилизацию предпринимателей, которые продолжат вести бизнес. Планируется также продлить сроки предоставления деклараций и отчетности.

Профильные ведомства также подготовят проект поправок в законодательство, которые введут отсрочку по уплате платежей по кредитным договорам и договорам лизинга для малых и средних предпринимателей.

Еще одной мерой поддержки станет возможность приостановить или расторгнуть договор аренды государственной недвижимости без штрафных санкций.

Андрей Белоусов также поставил задачу провести инвентаризацию мер поддержки бизнеса в форме грантов и внести поправки, чтобы исключить штрафы за нарушение условий их предоставления (если причина связана с мобилизацией предпринимателей и их сотрудников).

Важность первого пакета мер отметил председатель «Деловой России» Алексей Репик. «Необходимо продолжать системную работу по данному вопросу и не допустить дестабилизации социально-экономической ситуации, — сказал он.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сегодня в столице в сфере малого и среднего бизнеса (включая индивидуальных предпринимателей) работает более 3 млн человек. Это более 40% трудоспособного населения столицы.

По его словам, власти Москвы с момента введения санкций приняли более 80 системных, регуляторных и финансовых инструментов, в том числе льготные кредиты, отсрочки по аренде, гранты и субсидии. «Общий объем антикризисного плана поддержки населения и бизнеса более 100 млрд рублей, из них почти половину (48 млрд) составляет помощь предпринимателям», — добавил Ефимов.

Важность внесения поправок в законодательную базу подчеркнул вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян. «В сегодняшних условиях потеря собственника или управляющего бизнесом может привести не только к падению одной конкретной компании, а к разрыву целой технологической или логистической цепочки, что в последующем отразится на экономике страны», — отметил он.

Как оценил независимый эксперт Андрей Бархота, предпринимаемые меры поддержки в полной мере соответствуют актуальным запросам со стороны бизнеса и общества и снимают ряд вопросов, который встает перед гражданами и бизнесом в данный непростой период.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября 2022 года. Как озвучили власти, в ходе нее планируется призвать 300 тыс. человек, находящихся в воинском запасе.