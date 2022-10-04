Волшебный и чарующий мир

Среди всех танцев особое место принадлежит, несомненно, вальсу. Сейчас невозможно представить, но в 1816 году английская газета «Таймс» возмущалась, что в программе королевского бала оказался «чувственный и непристойный танец» вальс. Тем не менее, вальс очень быстро приобрел необычайную популярность, а в 19 веке стал главным танцем всех балов. Торжественное шествие вальса началось с Вены, чему немало способствовали знаменитые сочинения «короля вальсов» Иоганна Штрауса-сына. Его сочинения неотразимо воздействуют на любую публику – от простых любителей музыки до знаменитых музыкантов мира. Интересно, что вальс проникает и в «серьезную» музыку: в балет, оперу, затем - в симфонию и, наконец, становится самостоятельной концертной формой.

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представляет: Большой вальс!

Дирижер – Павел Сорокин

солисты: Дарья Зыкова – сопрано

09 октября 2022, начало в 15.00

Московский международный дом музыки

Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8

Категория 6+