Ереван сообщил об обстреле армянских военных со стороны Баку

Накануне вечером, 3 октября, вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по позициям армянской армии в восточном направлении армяно-азербайджанской границы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Армении.

«3 октября в 21:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по боевым позициям ВС Армении в восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Противник применял минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Уточняется, что со стороны Еревана потерь нет, огонь был подавлен ответными действиями с армянской армии.

Очередная волна эскалации между Баку и Ереваном произошла в сентябре. Только за время самых ожесточенных боестолкновений 13–14 сентября погибло свыше 280 военнослужащих.