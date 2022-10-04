Европа оказалась в эпицентре глобального кризиса производства

Активность в производственном секторе Германии снизилась до двухлетнего минимума. Главная причина – высокие цены на энергию, которые толкают цену продукции вверх. Мощным ударом для первой экономики Европы оказалось сентябрьское прекращение поставок российского газа по газопроводу «Северный поток 1», спровоцировавшее новый виток цен.

Индекс производственной активности S&P (PMI) Германии в сентябре еще больше отдалился от рубежной отметки в 50 пунктов, отделяющей промышленный рост от спада. S&P Global PMI снизился до 47,8 с августовских 49,1. Аналитики отмечают, пишет Daily Telegraph, что все больше клиентов откладывают или отменяют заказы, объясняя свои действия ростом цен.

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Журналы новых заказов во Франции в первый осенний месяц тоже сократились. Почти треть французской экономики жалуется на снижение заказов. Клиенты так же, как в ФРГ, объясняют свою деловую пассивность ростом цен. Больше всего страдают автопроизводители.

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По словам старшего экономиста исследовательского отделения S&P Global Джо Хэйеса, Европа оказалась «в эпицентре глобального снижения производства».

«Производство падает со скоростью, которая уступает только темпам, фиксируемым во время кризисов,- объясняет Хэйес.- Быстро падает и количество новых заказов, что свидетельствует о нежелании клиентов покупать товары по высоким ценам».

Оптимизм относительно будущих заказов в Германии также упал, по данным S&P Global, до двухлетнего минимума. Заместитель директора Фил Смит считает, что данные «показывают на пока еще контролируемый спад в производственном секторе Германии, когда производители находятся под давлением углубляющегося спада спроса, а также ценовой инфляции, которую разгоняют высокие цены на энергию».

Данные по производству в Великобритании тоже показывают, что спад фабричной активности продолжился и в сентябре на фоне снижения количества новых заказов. При этом цены продолжают расти. Общий индекс активности в Соединенном Королевстве в первом осеннем месяце слегка вырос до 48,4 с августовских 47,3, но тот факт, что он продолжает оставаться ниже 50, свидетельствует, что британская экономика находится на спаде.

Экономисты считают, что производственный сектор, на который приходится около 10% экономики Великобритании, в третьем квартале сыграл роль не локомотива, а тормоза. В целом в британской экономике в июле-сентябре тоже зафиксирован спад.

Главный экономист EY ITEM Club Мартин Бек, уверен, что «налоговые каникулы, введенные бывшим министром финансов Риши Сунаком», едва ли смогли бы дать экономике сильный толчок.

«Мы ждем,- приводит его слова Telegraph,- что в ближайшем будущем производственная активность продолжит снижаться».