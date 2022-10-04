Европа отпраздновала проблемы в экономике США

Разговоры о том, что Федрезерв и прочие центробанки скоро остановят, а то и обратят вспять ужесточение денежно-кредитной политики, возникают в этом году всякий раз, когда начинаются «медвежьи ралли». И что здесь причина, а что следствие, не всегда очевидно. Но если раньше это было спекуляциями почти на ровном месте, то теперь статистика и поведение регуляторов подбрасывают «быкам» аргументы.

Действия Банка Англии, который при угрозе финансовой стабильности Великобритании моментально перешел от ужесточения политики к покупке гособлигаций, впечатлили многих. А во вторник рынки заставил задуматься уже Резервный банк Австралии. Он поднял ставку лишь на 25 б.п., хотя от него ждали, как минимум, вдвое большего. При этом регулятор заявил, что ставка и так уже существенно выросла, хотя и указал на необходимость дальнейшего ужесточения.

И хотя европейская статистика говорила во вторник о том же – темпы роста индекса цен еврозоны достигли исторического максимума (43,3%) – рынок сосредоточился на данных из США. Они тоже были неважными, но это были именно те плохие новости, которые трейдеры могли интерпретировать как хорошие.

Сокращение числа вакансий в США в августе оказалось максимальным за 2,5 года, и это говорит о том, что рынок труда начинает остывать. У ФРС, как известно, двойной мандат: ценовая стабильность и полная занятость. И спекулянты давно надеялись, что когда-нибудь на рынке труда начнутся такие проблемы, что регулятор остановит свою кампанию по борьбе с инфляцией.

И статистика накануне порадовала рынок плохими новостями, тоже вызывавшими рост акций. Вышли данные о том, что производственная активность в США росла самыми низкими темпами за те же 2,5 года. Так что некоторому количеству участников рынка показалось, что все складывается одно к одному.

«Данные о вакансиях, которые оказались ниже ожидаемых, указывают на ослабление рынка труда, – говорил Reuters председатель Great Hill Capital Томас Хейс. – Если оно подтвердится отчетом о занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу, это может дать ФРС повод, чтобы замедлить ужесточение.»

И для европейского рынка акций этот день стал лучшим со времен «медвежьего ралли» в марте. Общеевропейский индекс STOXX 600 подскочил на 3,1%. Французский CAC 40 взлетел на 4,24%, германский DAX – на 3,78%, а итальянский FTSE MIB – на 3,42%.

Этому способствовало падение доходности облигаций, второй день продолжающееся по всему миру по тем же причинам. Ведь речь идет не только о перспективах рецессии в США – опасения за финансовую стабильность на фоне выявившихся в Европе проблем возможны и за океаном.

Банк Англии приступил к количественному смягчению после того, как на грани краха оказался ряд пенсионных фондов. Про Credit Suisse аналитики ежливо выражаются примерно в том смысле, что, наверное, все-таки рано его сравнивать с Lehman Brothers в кризис в 2008 года. Есть уже сомнения и в качестве кредитных портфелей американских банков, как и в безобидности схем, используемых фондами в США.

Эпоха неограниченного количественного смягчения, раздув пузыри на многих рынках, разложила на будущее множество скелетов по шкафам. При этом в западной финансовой системе все тесно переплетено: тем же пенсионным фондам, пострадавшим на фоне обрушения облигаций Великобритании от LDI (liability-driven investment) этот продукт продавали не только британские Legal & General и Schroders, но и, например, американская BlackRock.

Так что данные об ухудшении положения дел на рынке труда в США восприняли в качестве хорошего аргумента как «быки», так и «медведи». Первые открывали длинные позиции, вторые же покрывали «шорты» – а последних за время падения рынка скопилось очень немало.

