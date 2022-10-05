Акции дня: снижение санкционных рисков подстегнуло покупку бумаг «АЛРОСы»

В лидеры торгов вышли бумаги алмазодобывающей компании «АЛРОСА» по итогам сессии на Мосбирже в среду, 5 октября. За день котировки выросли на +6,47% до 68,98 рублей за акцию.

Трейдеры покупали бумаги на фоне новостей о том, что компанию не включили в новый санкционный пакет Евросоюза, который вступит в силу в четверг.

«Страны ЕС не смогли договориться о включении в новый пакет санкций запрета на российский алмазы. Против этого выступила Бельгия, которая является мировым центром торговли алмазами. Данная новость конечно же позитивна для бумаг "АЛРОСА", но мы продолжаем консервативно смотреть на бизнес компании», - считают эксперты «Промсвязьбанка». По их мнению, говорить о практике возвращения к выплате дивидендов пока рано.

Индекс Мосбиржи к концу упал на -0,81% до 2029,88 пунктов. Индекс РТС опустился на -3,47% до 1061,97 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:43 мск составила 93,3 долларов за баррель (+1,63%). Российская валюта слабела – 60,4 руб. за доллар.