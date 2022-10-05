Американский госдолг подбил исторический рекорд

Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $31 трлн. Это рекордный показатель американского госдолга.

Об этом сообщается на сайте Минфина страны.

Уточняется, что наибольшая часть от этой суммы приходится на долговые обязательства, держателями которых являются частные лица — это более $24 трлн. Примерно $7 трлн составляют долги США перед другими государствами.

Как отмечает New York Times, рекорд был побит в «неподходящий момент», когда предельно низкие процентные ставки заменяются более высокими процентами по займам в условиях, при которых Федеральная резервная система пытается побороть стремительно растущую инфляцию. В результате более высокие процентные ставки делают обслуживание американского долга более дорогостоящим в долгосрочной перспективе.