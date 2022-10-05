Saudi Aramco: нефти хватит не всем

Главная ошибка всех нефтяных аналитиков, уверен глава Saudi Aramco Амин Нассер, заключается в том, что их внимание приковано к экономике в краткосрочной перспективе и что они ошибочно пренебрегают фундаментальными показателями предложения нефти.

«Нынешние цены на сырую нефть указывают на то,- цитирует руководителя крупнейшей нефтяной компании планеты Business Insider,- что рынок следит за краткосрочными показателями и не обращает достаточного внимания на показатели предложения».

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Проще говоря, все чересчур много внимания уделяют потенциальной рецессии в ближайшем будущем и не заглядывают даже в среднесрочное будущее.

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Еще один важный вывод, который можно сделать из выступления Амина Нассера на конференции Energy Intelligence Forum в Лондоне, заключается в том, что набирающая обороты экономическая активность быстро сведет на нет все резервные мощности нефтяной отрасли.

Волатильность на нефтяных рынках не стихает. Цена барреля нефти марки Brent в этом году снизилась со 139 долларов в начале весны до нынешних 90. Причем следует иметь в виду, что за последние дни на фоне новостей о возможном резком сокращении добычи нефти участниками соглашения ОПЕК+ ее цена выросла на 10 долларов за баррель.

Новая мощная встряска ждет нефтяные рынки через два месяца, в начале декабря, когда вступит в силу европейское эмбарго на российскую нефть, доставляемую морем. Между тем, у нефтедобывающих стран осталось слишком мало резервных мощностей для того, чтобы компенсировать уход с рынка нескольких миллионов баррелей российской нефти в сутки.

В Эр-Рияде с тревогой ждут резкого падения добычи российской нефти и поэтому хотят, сообщает Financial Times, сохранить как можно больше резервных мощностей. Сейчас у саудитов резервные мощности, пусть и не такие большие, как хотелось бы, есть, однако они держат в уме не только Россию, но и крупнейшего импортера «черного золота» - Китай.

Нассер рассказал участникам Форума, что их незначительные резервные мощности мгновенно исчезнут после того, как китайская экономика начнет работать на полную мощность. Кстати, о том, что, строя планы, нельзя забывать о Поднебесной, экономика которой находится в заторможенном состоянии из-за борьбы со вспышками коронавирусной пандемии, он говорит не первый.

«Если Китай откроется, то (его) экономика начнет набирать обороты,- объяснил Амин Нассер участникам Форума.- Авиационной отрасли, например, потребуется намного больше авиационного топлива, и все (наши) резервные мощности быстро исчезнут. Когда же испаряются резервные мощности, мир должен начать беспокоиться всерьез...»

К словам Амина Нассера прислушиваются все, потому что его Saudi Aramco - едва ли не единственная нефтедобывающая компания, которая продолжает сейчас вкладывать средства в расширение своих резервных мощностей. Но даже при сохранении этих инвестиций, предупредил он, следует помнить, что какими бы крупными они ни были, они не дадут немедленного резкого роста добычи. К сожалению, процесс это долгий и занимает не недели и даже не месяцы, а годы.

Очередное предупреждение главы крупнейшей в мире нефтяной компании означает, что нефти, как и газа, из-за западных санкций против России, хватит не всем.