Британская финансовая машина начинает останавливаться

Метастазы кризиса, который Банк Англии пытался задушить в зародыше, распространяются по британской и мировой финансовой системе. Когда он, отказавшись от ужесточения политики, приступил к выкупу британских гособлигаций, причиной были обширные маржин-коллы, из-за падения рынка грозившие пенсионным фондам. Выкуп, облегчив ситуацию, не спас их полностью ни от необходимости довносить обеспечение, ни от связанного с этим кризиса ликвидности.

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Еще на прошлой неделе фонды, получившие большие убытки на деривативах, обратились за экстренным финансированием к компаниям, деньгами которых управляют, банкам и другим возможным спонсорам. Они также активно пытались избавляться от активов, чтобы получить ликвидность. Некоторые были вынуждены закрыть позиции по деривативам, потому что не смогли вовремя собрать деньги, но искали возможности вновь открыть их.

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Речь идет о так называемых LDI (liability-driven investment) — сложных стратегиях с использованием деривативов и кредитного плеча, используемых для хеджирования пенсионных схем с фиксированными выплатами. Их продают такие компании как BlackRock, Insight Investment и Legal & General. Они, казалось, неплохо работали, но вечного двигателя не вышло — сумасшедшая волатильность на британском финансовом рынке оказалась тем «черным лебедем», который взорвал тикавшую все это время бомбу LDI.

Многие пенсионные фонды страны начали в этой ситуации продавать облигации, а также сокращать долю менее ликвидных активов, таких как недвижимость. Но секретом благодаря СМИ вся эта ситуация оставалась недолго. И теперь усугубилась бегством инвесторов из структур, инвестировавших в подобное имущество. У ряда ведущих фондов недвижимости открытого типа в Великобритании начались проблемы с выплатами инвесторам, желающим покинуть их.

Как сообщает Reuters, компания Columbia Threadneedle объявила, что переходит с ежедневной на ежемесячную обработку запросов на выход из своего Threadneedle Pensions Pooled Property Fund. Она пояснила, что фонд с капиталом в $2,61 млрд не сможет осуществлять выплаты в прежнем режиме из-за ограничений ликвидности, волатильности рынка и «последовавшего увеличения запросов на погашение».

Компания при этом, конечно, сообщила, что стремится вернуться к ежедневным расчетам как можно скорее. Но ситуация явно плачевная. Пенсионные фонды обычно держат лишь небольшой процент своих активов в недвижимости, однако в данном случае это не так. А реализация недвижимости — не в пример более долгое и сложное мероприятие, чем продажа акций или облигаций. Сейчас это чревато неприемлемо большими убытками.

«Мы считаем, что введение этой процедуры наилучшим образом отвечает интересам инвесторов фонда, позволяя упорядоченно продавать активы для удовлетворения требований о выкупе», — говорится в заявлении представителя Columbia Threadneedle.

Schroders, управляющая Schroders Capital UK Real Estate Fund размером в 2,7 млрд фунтов стерлингов, объявила о еще более серьезной задержке по заявкам на выкуп во втором квартале. В срок будет выплачено лишь 7,8 млн из 65,1 млн фунтов стерлингов, а остальное перенесено «на или ранее» 3 июля. Решение и здесь объясняют необходимостью сохранить минимальные запасы кеша.

Ситуация между тем уже выходит за пределы британского рынка. Как сообщило агентство Reuters, выплаты из своего британского фонда недвижимости на 3,5 млрд фунтов отложил даже американский фондовый гигант BlackRock. Ссылаясь на источник, знакомый с вопросом, агентство сообщает, что это также связано с увеличением числа запросов на погашение во втором квартале.