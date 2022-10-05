Crew Dragon отправился к МКС с россиянкой на борту

Сегодня около 19 часов по московскому времени с площадки 39A Космического центра NASA имени Кеннеди NASA (штат Флорида, США) выполнен успешный запуск ракеты-носителя Falcon-9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого находится экипаж миссии Crew-5. Одним из его членов является российский космонавт Анна Кикина. Вместе с ней на Международную космическую стацию отправились астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада, а также астронавт JAXA Коити Ваката.

Уже известно, что выведение корабля на заданную орбиту и его отделение от второй ступени ракеты прошли в штатном режиме.

Стыковка Crew Dragon к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС станции запланирована 6 октября в 23 час 57 минут по московскому времени. На станции экипаж встретят космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и Франциско Рубио, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.

В июле 2022 года в рамках программы МКС Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях «Союз МС» в 2022–2024 годах. Полет астронавта NASA Франциско Рубио на «Союзе МС-22» стал первых из них, полет Анны Кикиной на Crew Dragon — вторым, сообщает сайт Госкорпорации «Роскосмос».

Реализация упомянутого соглашения позволит при отмене или существенной задержке запуска российского или американского корабля обеспечить присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA для обслуживания, соответственно, российского и американского сегментов станции.

Стоит отметить, что шестая женщина-космонавт России Анна Кикина стала 592-м космонавтом мира и 131-м космонавтом РФ.