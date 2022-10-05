Дипломат, рупор, агент или провокатор: почему Илон Маск выступил с мирным планом по Украине

Великий бизнесмен, великий пиарщик, великий изобретатель. Всеми этими словами журналисты и эксперты характеризовали американского предпринимателя Илона Маска — изобретателя электромобиля «Тесла», многоразовых космических кораблей и много чего другого. Однако на этой неделе к Илону Маску приковано внимание отнюдь не из-за того, что он сделал, а из-за того, что он сказал: американец предложил действенный, по его мнению, вариант прекращения российско-украинской войны.

По мнению господина Маска, в «оккупированных регионах» (за исключением Крыма, который «формально является частью России, каковым он и был с 1783 года и до ошибки Хрущева») должен пройти новый референдум под надзором ООН. Население само решит, в каком государстве оно будет жить — и мир должен признать этот выбор. При этом поставки воды в Крым при любом сценарии будут гарантированы, а Украина останется нейтральным государством.

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И после такого предложения каждый может присваивать ему какие-то свои определения.

Некоторые назовут Илона Маска великим дипломатом. Очевидно, что после решения президента РФ Владимира Путина, Госдумы и Совета Федерации освобожденные территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стали регионами Российской Федерации, и Москва их уже не отдаст. Потому, что не хочет — и потому, что не может, ведь даже сами разговоры о каком-то возвращении противоречат законодательству РФ. С другой стороны, Запад эти референдумы не признает, называя их «оккупацией» — и не может признать, дабы не легитимировать «оккупацию». И Маск предлагает эту диллему тупик решить через волеизъявление граждан. Такое волеизъявление, которое пройдет под присмотром западных наблюдателей и будет ими признано.

Помимо территорий, Маск предлагает разрешить мирным путем одну из ключевых обеспокоенностей России относительно Украины — не допустить ее превращения в военный форпост Запада у границ РФ. Именно поэтому он предлагает сделать Украину «нейтральным». Крайне широкое определение, которое может включать в себя как обязательство НАТО не брать Украину в свой состав (что Владимир Путин требовал еще в конце 2021-начале 2022 года в своем знаменитом «пакете гарантий»), так и отказ Запада от любого военно-технического сотрудничества с Киевом (в том числе от перевооружения украинской армии, план которого Пентагоном уже разработан).

«Мы все равно в итоге придем к такому решению. Вопрос лишь в том, сколько человек при этом умрет», — заявил Маск.

Другие назовут его великим рупором. Предложение Маска — это отнюдь не его личная идея. Бизнесмен фактически выражает точку зрения большей части американского академического истеблишмента, которое уже несколько месяцев требует от американских властей начать переговоры с Владимиром Путиным и завершать войну на Украине. Причем завершать именно на условиях Владимира Путина (по крайней мере, части этих условий), опасаясь того, что, как отметил Илон Маск, «возможным, пусть и маловероятным, следствием этого конфликта может быть ядерная война». Да, результаты действий украинской армии на фронте в последний месяц могли произвести на кого-то впечатление, однако, как верно говорят сторонники мира и сам Маск, Россия обладает колоссальным преимуществом над Украиной в области вооружений, экономического тыла и мобилизационного потенциала. Конечно, кто-то скажет, что совокупный потенциал НАТО по всем этим показателям выше российского — однако Альянс не может и не хочет использовать его в полном объеме на Украине, поскольку (как не раз отмечали американские и немецкие политики) не желает становиться стороной конфликта.

Точку зрения Маска, как выясняется, поддерживают не только эксперты. На свроей страничке в соцсети бизнесмен устроил опрос, и примерно 60% из более 2 миллионов проголосовавших высказались за его план. Однако среди этих проголосовавших не было украинского руководства и активистов, которые назвали Илона Маска чуть ли не великим русским агентом. Президент Украины Владимир Зеленский фактически назвал Илона Маска «поддерживающим Россию», что вызвало резкую реакцию бизнесмена. «Затраты компании SpaceX на развертывание и поддержку систем Starlink (спутниковой связи — прим. ред.) на Украине составили 80 миллионов долларов. Наша поддержка России равняется нулю долларов. Конечно же мы проукраинские», — оправдывается Маск. По его словам, он лишь убежден в том, что эскалация войны принесет огромный вред Украине и всему миру. На ремарку же посла Украины в Германии Андрея Мельника (пославшего Маска матом) американский бизнесмен не ответил.

При этом некоторые эксперты объясняют жесткую (на грани хамства) реакцию Киева тем, что слова Илона Маска были не только коллективным посланием от американских экспертов западным властям, но и коллективным посланием американских экспертов и части западных элит Киеву. Элит, которые понимают, что конфликт на Украине действительно может превратиться в ядерный и которые не хотят умирать из-за растянувшейся партии в геополитические шахматы с Путиным.

Именно поэтому Илона Маска и попросили вбросить эту идею в публичное пространство.

И именно поэтому Маска можно назвать великим провокатором. Однако тут он провоцирует не только Украину, но и Россию.

Да, на первый взгляд его предложение покажется некоторым из россиян вполне приемлемым. По сути, оно предлагает международное признание суверенитета Российской Федерации над новыми территориями в обмен на чистую формальность — ещё одно изъявление граждан, сделанная под полным присмотром международных наблюдателей. Ни у кого нет никаких сомнений в том, что жители этих территорий проголосуют за вхождение в состав России. Да, будут некоторые информационные издержки в виде снижения доли людей, которые голосуют за вхождение в РФ (особенно в Херсонской области), однако это будет объясняться исключительно особенностью социологии. Ведь проукраинские жители, которые проигнорировали нынешний референдум и остались дома, пойдут на избирательные участки и скажут своё слово, повысив тем самым явку и в то же время снизив долю голосов «за». Подобная издержка является не оказала бы влияния на итоговый результат и международное признание российского статуса новых территорий.

Однако в предложении Илона Маска есть неприемлемый для Российской Федерации прецедент. Сам факт проведения нового референдума будет не только означать, что первый был нелегитимен, но и станет с юридической точки зрения референдумом о нахождении в составе Российской Федерации, проведённом в регионе Российской Федерации. А Россия не проводит у себя на территории подобного рода референдумов — это антиконституционно. Такие предложения относительно Крыма, которые звучали после 2014 года, не были приняты — Россия не собиралась допускать отступление от своего суверенитета даже ради широкого международного признания Крыма. Не собирается, судя по всему, и сейчас. Поэтому, поддержав сами по себе усилия Маска по мирному решению проблемы, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отверг вариант с повторным референдумом. «Жители уже высказали свое мнение. И здесь ничего другого быть не может», — заявил он.