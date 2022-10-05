Дополнительные нефтегазовые доходы в сентябре оказались ниже ожидаемых

Минфин РФ сообщил, что фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета по итогам сентября оказался на 22,7 млрд рублей меньше прогнозного показателя (403,4 млрд рублей). В октябре федеральный бюджет, по оценкам министерства, должен получить более 305 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

Статья по теме: Правительство назвало основные параметры бюджета

«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2022 года составило -22,7 млрд руб. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет +282,9 млрд руб», — уточнили в пресс-службе министерства финансов РФ.

В октябре, по прогнозам ведомства, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере +305,6 млрд рублей.

В Минфине также отметили, что на эти средства не будут осуществляться закупки валюты и золота в связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил.

