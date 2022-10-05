«Газпром» сообщил о возобновлении поставок газа через Австрию после четырех дней простоя

В российском холдинге «Газпром» проинформировали, что транспортировка российского газа через территорию Австрии возобновилась.

«"Газпрому" совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября», — говорится в сообщении концерна.

Уточняется, что австрийский оператор заявил о готовности подтверждать транспортные номинации ООО «Газпром экспорт», что позволяет возобновить транзит.

Поставки российского газа в Италию через Австрию были приостановлены 1 октября. В «Газпроме» пояснили, что транзит невозможен из-за изменений в законодательстве страны, произошедших в конце сентября.