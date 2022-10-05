Картель разогревает нефтяной котел

Фьючерсы на нефть марки WTI в среду остаются вблизи отметки 86 долларов за баррель после роста почти на 9% за две предыдущие торговые сессии. Таким образом инвесторы готовились к встрече ОПЕК+, на которой, как ожидается, будет объявлено о значительном сокращении поставок для поддержки нефтяных цен.

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Представители картеля встретятся в Вене уже сегодня и, как сообщается, рассмотрят возможность сокращения добычи на 2 млн баррелей в день. Это вдвое превышает ранее практиковавшийся объем и станет самым большим сокращением со времени карантина в период Covid-19.

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Приближающийся запрет ЕС на покупку российской нефти, который вступит в силу в декабре, и план США по установлению предельных цен на российскую нефть также оказывают давление на перспективы стоимости, поскольку президент Владимир Путин пригрозил в ответ на эти действия приостановить поставки сырья.

Но е стоит забывать, что резкий рост цен на этой неделе был отмечен после четырех месяцев снижения подряд — ужесточение денежно-кредитных условий в ряде стран, опасения рецессии и сильный доллар в совокупности оказали давление на сырьевые рынки. Сохранялись и сомнения в эффективности сокращения поставок ОПЕК+, поскольку группа и так уже с трудом достигала (если достигала) целевых показателей по добыче.

США заявили странное. Возможно, хитрят

Неделя для нефти началась в зеленой зоне, подтверждает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. К концу понедельника котировки прибавили около 4%. Вторник продолжил тенденцию, прибавив еще почти 4% к ценам, которые превысили в результате уровень 92 долл. за баррель. Основная причина роста котировок — ожидание заседания ОПЕК+, которое состоится 5 октября в Вене. Также оказать влияние на цены могли заявления одной из шиитских группировок о возможном возобновлении ударов по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и ОАЭ.

Сегодня, обращает внимание эксперт, рынок открылся в небольшом плюсе: баррель торгуется по цене около 92 долл. По его мнению, дальнейшее движение будет зависеть от принятого сегодня решения. В случае ожидаемых сокращений котировки могут уйти в район 97 долл., в противном случае — вернутся к 87 долл. за баррель.

В краткосрочной перспективе, считает Вавилов, на рынок будут давить крепкий доллар и ожидание мировой рецессии, но в долгосрочной перспективе сокращение добычи ОПЕК+, ожидание восстановления экономики Китая и введение потолка цен на российскую нефть будут поддерживать котировки.

Вчера появились новости, что США не будут вводить вторичные санкции на страны, которые не будут соблюдать потолок цен. Это достаточно странное заявление, потому что тогда весь проект этих ограничений не имеет никакого смысла — российская нефть и дальше будет продаваться. Возможно, Штаты хитрят и в очередной раз оставили пространство для еще одного выпада против нашей страны.

Значимых событий для рынка нефти после заседания ОПЕК+ на этой неделе не ожидается, говорит Вавилов. Рынок будет отыгрывать сегодрняшнее решение. Вероятнее всего, предполагает аналитик, нефть пойдет выше текущих отметок и может завершить неделю на уровне 96-97 долл. за баррель.

Погоня за дешевой нефтью может дорого обойтись

На прошлой неделе на рынке нефти падающая тенденция сменилась ростом, подтверждает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Основным поводом для довольно резкого изменения стали слухи о вероятном решении ОПЕК+ снизить добычу на 2 млн баррелей в сутки. Ранее ожидалось, что сокращение может составить 0,5-1,0 млн баррелей, напоминает эксперт.

При этом сообщается, что сокращение произойдёт от реальных объемов добычи, а не от расчётных установленных квот. С учётом невыполнения квот объем сокращения может стать достаточно болезненным для рынка. На этом фоне стоимость сорта Brent выросла до 91,66 долл. за баррель, а цены на WTI добрались до 86,35 долл.



Дополнительную нервозность вносили намерения стран G7 ограничить закупочную цену на российские нефть и нефтепродукты. Покупатели планируют вводить ограничения постепенно с 5 декабря 2022 года и настаивают на том, чтобы остальные страны также придерживались этого подхода. Упоминалось, что цена ограничения будет выше себестоимости производства нефти в России. Однако президент РФ уже сообщал, что участникам предложенной Западом схемы российские энергоносители продаваться не будут. Таким образом, сокращение производства ОПЕК+ при отказе российской стороны от поставок нефти могут спровоцировать шоковый сценарий.

Помимо этого, продолжает Лукичева, американские производители также выдвигают предложения об ограничении экспорта нефти и газа из Штатов предстоящей зимой. Пока администрация Белого дома отмахивается от таких предложений, но, как известно, своя рубашка ближе к телу, и рост цен вполне может изменить подход — тем более, что стратегические запасы продолжают падать. С начала 2022 года по 23 сентября из запасов было продано 171,1 млн барр., или 28,8% от их объема на конец 2021 года.

Восполнение запасов будет происходить на рыночных условиях — демократическая партия выдвинула законопроект, разрешающий Минэнерго США закупать нефть в резервы при цене ниже 60 долл. за баррель и продавать при цене выше 90 долл. за баррель. Таким образом, цены для американских производителей фиксируются в диапазоне, нижняя граница которого близка к себестоимости. Подобный подход может значительно затормозить американскую добычу. Таким образом, заключает Оксана Лукичева, увеличивающиеся риски обеспечения поставок поддержат растущую динамику цен на нефть.