Металлурги и нефтяники тянут рынок акций в разные стороны

Российский рынок акций начал день со снижения, которое было остановлено словами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что выступление главы государства Владимира Путина сегодня не планировалось, также, как и смена статуса специальной военной операции на контртеррористическую. Ранее многие трейдеры опасались, что после окончания основных формальностей с присоединением к России новых территорий, президент РФ выступит с жесткими заявлениями по поводу Украины.

Но опасения рынка не оправдались, и инвесторы начали потихоньку откупать просевшие бумаги, тем более что этому способствовал уход Индекса Мосбиржи к технической поддержке 2000 пунктов.

Статья по теме: Страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки

После обеда российских «быков» поддержало решение ОПЕК+ снизить квоты на добычу нефти на 2 млн баррелей с ноября. Теперь заседания мониторингового комитета планируется проводить раз в два месяца, а министерские встречи — раз в полгода.

Порадовали и данные по запасам нефти в США, которые сократились на 1,4 млн баррелей при ожиданиях роста на 2,1 млн.

Впрочем, эти две новости не вызвали резкого роста нефтяных котировок. К закрытию российских торгов «черное золото» подорожало на 2% — почти до $94 за баррель. Большинство аналитиков считает, что после сегодняшнего решения ОПЕК+ нефть вполне может обосноваться в диапазоне $90-100 за баррель, не исключая при этом движения котировок к верхней границе диапазона в ближайшие дни.

Естественно, решение картеля выглядит позитивным для акций российских нефтяных компаний и бюджета РФ. Некоторые эксперты видят в этом политическую подоплеку, говоря, что крупнейшие арабские нефтедобытчики проигнорировали просьбы США не снижать добычу, и дали Штатам косвенный сигнал о поддержке России. Происходит это на фоне того, что Запад по-прежнему намерен ввести полок цен на российскую нефть, хотя до сих пор нет никаких утечек о механизме расчета предельной цены. Но чем дороже будет стоить нефть, тем больше стран будут стремиться обойти нерыночное решение Евросоюза по ограничению цен на российскую нефть.

В таких условиях лучше рынка выглядели акции нефтяных компаний. Малоликвидные бумаги «Русснефти» вообще оказались в числе лидеров роста, прибавив за день более 4%. Небольшим ростом завершил день и «Лукойл».

На 2,8% выросли привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Но их поддержало не столько удорожание нефти, сколько решение ЕС не вводить санкции в отношении НКЦ. Таким образом, риски прекращения организованных торгов долларом и евро на Московской бирже пока снизились, значит, валютные запасы «Сургута» не будут заморожены.

Наибольший же прирост в размере 5,4% продемонстрировали акции «Алросы», в которых отыгрывалась информация о том, что Европа не смогла согласовать еще один запрет: в данном случае на покупку российских алмазов.

Решение не включать в санкционный список НКЦ привело к падению курса российской валюты на 2 с небольшим процента — до 60,16 руб. за доллар. Именно страхи того, что новые санкции приведут к невозможности продать доллары и евро, ранее вызывали укрепление рубля к этим двум валютам. Сегодня инвесторы вновь начали хеджироваться от геополитических рисков покупкой доллара.

При этом оборот торгов по паре доллар-рубль расчетами «завтра» составил чуть больше 60 млрд руб., в то время как средний показатель прошлой недели превышал 100 млрд руб. Это говорит о том, что ослабление рубля во многом стало следствием резкого уменьшения продажи валюты.

Удешевление рубля всегда позитивно отыгрывалось бумагами металлургов, но сегодня это правило не сработало: акции компаний сектора отторговались хуже остальных высоколиквидных бумаг. На «металлические» акции давят страхи снижения мировых цен, особенно на стальную продукцию, а также трудности с экспортом.

Наибольшие потери среди металлургов понес тяжеловесный «Норильский Никель» (-3,2%). Бумага торгуется чуть более чем в 500 рублях выше технической поддержки 12 тыс. руб. Если эта отметка не устоит, то следующая цели снижения будет располагаться в 15% ниже.

В целом по итогам дня Индекс Мосбиржи снизился на 0,8%.

Вечерня сессия на Московской бирже началась с продолжения отскока от внутридневных минимумов. Усилили рост нефтяные акции — в частности, «Роснефть» сумела отыграть всю дневную просадку.