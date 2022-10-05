Назначены врио руководителей регионов, вошедших в состав России

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении исполняющих обязанности глав Донецкой и Луганской народных республик, а также и.о. губернаторов Запорожской и Херсонской областей.

Согласно опубликованным на портале правовой информации президентским указам, временно исполняющим обязанности главы ДНР назначен Денис Пушилин, врио главы ЛНР стал Леонид Пасечник. И.о. губернатора Запорожской области назначен Евгений Балицкий, и.о. губернатора Херсонской области — Владимир Сальдо.

Все четверо будут обладать таким статусом до вступления в должность лица, избранного главой соответствующего субъекта РФ.

Ранее глава государства подписал законы о ратификации договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также законы о вхождении в состав России этих четырех регионов.

Денис Пушилин возглавил ДНР в конце 2018 года, сменив погибшего в теракте Александра Захарченко. Леонид Пасечник руководит ЛНР с конца 2017. Владимир Сальдо был назначен был назначен главой Военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области в апреле 2022 года, после того как регион перешел под контроль российских военных. Примерно тогда же Евгений Балицкий стал главой ВГА Запорожской области.