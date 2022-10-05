Немецкий план борьбы с энергокризисом вызвал негодование Парижа и Рима

Европейская солидарность вновь под угрозой. Канцлер Шольц объявил о создании фонда поддержки населения и бизнеса в размере 200 млрд евро. Французский и итальянский еврокомиссары Тьерри Бретон и Паоло Джентилони соответственно резко выступили против этого многомиллиардного вливания в немецкую экономику несмотря на то, что являясь комиссарами Евросоюза, первый по финансовым вопросам, а второй по вопросам внутреннего рынка, они не должны поддерживать свои страны, у которых имеются представители, послы при ЕС.

Главный довод Паоло Джентилони и Тьерри Бретона состоит в том, что своими односторонними действиями Берлин нарушит общий рынок Евросоюза, потому что немецкие компании, получив поддержку от правительства ФРГ, причем, в таких размерах, которые не смогут обеспечить правительства других европейских стран, получат также несправедливое преимущество перед компаниями других членов Евросоюза, включая, в первую очередь, французские и итальянские компании. Джентилони и Бретон считают, что ЕС должен помогать бизнесу так же, как во время пандемии, в централизованном порядке, сообща.

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Сильное негодование односторонними действиями Берлина в Париже и Риме объясняется еще и тем, что многие в Европе считают именно Германию, которая сильнее всех на континенте зависела от российских энергоносителей и, в первую очередь, от газа, главной виновницей возникновения в Европе энергетического кризиса.

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За считанные дни до очередного саммита ЕС, который состоится в Праге, Паоло Джентилони и Тьерри Бретон разместили в ряде европейских газет вечером 3 октября серию материалов, в которых призывали к солидарности и единому европейскому подходу в борьбе с энергетическим кризисом.

Официальный представитель Еврокомиссии не нашел ничего лучшего, как заявить, что эти статьи являются личными мнениями еврокомиссаров и что они не отражают официальную позицию ЕК. При этом он добавил, что президент Комиссии за общий подход и за сохранность общеевропейского рынка.

Главный вопрос сейчас в том, насколько серьезны намерения Джентилони и Бретона и сможет ли Урсула фон дер Ляйен сдержать порыв подчиненных, если они захотят идти до конца? Кстати, ее заместитель, вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, отвечающий за общеевропейскую экономику, выступает против предложенного французским и итальянским еврокомиссарами совместного долга, из которого, как предлагают комиссары бунтари, и будет оказываться помощь членам Евросоюза.

В Брюсселе с тревогой ждут предстоящего саммита, потому что Олаф Шольц занял бескомпромиссную позицию и отказываться от своего плана, похоже, не собирается. По крайней мере, в разговоре с голландским премьером Марком Рютте он назвал его «очень сбалансированным, очень умным и очень решительным». Канцлер подчеркнул, что 200 млрд будут потрачены не только в этом году, но и в 2023-24 годах. Он также напомнил, что Берлину приходится спасать от банкротства такие крупные энергетические компании, как Uniper.

Очевидно, что в борьбе между тревогой за страну и общеевропейской солидарностью победу в Берлине одержал национальный эгоизм. Канцлер Шольц, похоже, не намерен обращать внимания на тревоги и просьбы соседей. К тому же, через три дня в Нижней Саксонии пройдут важные региональные выборы, и социал-демократам, которых представляет канцлер Шольц и которые возглавляют правительство этой восточной земли, придется немало постараться, чтобы сохранить контроль над регионом.

Канцлера полностью поддерживает министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, заявивший на встрече с коллегами в Люксембурге, что немцы готовы обсуждать другие инструменты, но подчеркнул, что энергетический кризис очень сильно отличается от коронавирусной пандемии, с которой берут пример Джентилони и Бретон, и поэтому бороться с ним необходимо другими средствами. Кстати, итальянский комиссар предложил помогать компаниям кредитами на благоприятных условиях именно в Люксембурге на встрече министров финансов.

Немцы также указывают соседям на то, что они тоже предпринимают односторонние меры по борьбе с энергетическим кризисом. Париж, к примеру, ввел ограничение по ценам на электроэнергию.

Кстати, существует предположение, что совместная инициатива Джентилони и Бретона может быть попыткой начать работу по общеевропейской борьбе с энергетическим кризисом и тактическим ходом, призванным надавить на Берлин и заставить его согласиться на «потолок» цен на газ. Напомним, Германия против такого «потолка», а Италия наоборот является его ярой сторонницей.