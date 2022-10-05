Нобелевскую премию по химии присудили за разработку сверхбыстрого способа построения молекул

Нобелевская премия в области химии 2022 года присуждена американцам Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мелдалу.

Об этом объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук. Ученые удостоены награды за «развитие клик-химии и биоортогональной химии».

Поясняется, что речь идет о разработке сверхбыстрого способа синтеза молекул. «Барри Шарплесс и Мортен Мелдал заложили основу функциональной формы химии — клик-химии, в которой молекулярные строительные блоки быстро и эффективно соединяются друг с другом. А Кэролин Бертоцци вывела химию кликов на новый уровень и начала использовать ее в живых организмах», — говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Отмечается, что Шарплесс получил Нобелевскую премию по химии во второй раз. Впервые он стал ее лауреатом в 2001 году за исследования в области фармацевтики.

В четверг, 6 октября, станет известно имя лауреата Нобелевской премии по литературе.