Новые регионы РФ получат налоговые и неналоговые преференции

На территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей планируется создать единую свободную экономическую зону с преференциальным режимом для инвесторов. Особые меры поддержки будут аналогичны тем, что уже действуют в Крыму и Севастополе, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

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«Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области являются регионами с большой диверсификацией экономик, в том числе в сфере тяжелой промышленности, высокотехнологичного сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и энергетики. Основной задачей при их вступлении в РФ будет являться сохранение и приумножение имеющихся у новых регионов огромных возможностей», — заявил замминистра экономического развития России Сергей Назаров.

В частности, по его словам, планируется принять федеральный закон о создании единой свободной экономической зоны на все новые территории с преференциальным режимом для инвесторов, в рамках которого будут гарантированы налоговые и неналоговые льготы.

В пресс-службе министерства пояснили, что особый режим подразумевает освобождение на 10 лет по налогу на прибыль в федеральный бюджет, в бюджет региона он уплачивается в размере не более 13,5%; освобождение от уплаты налога на имущество на 10 лет и от уплаты земельного налога на три года. Кроме того, до окончания срока существования свободной экономической зоны будут действовать пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%.

Ссылаясь на оценки экспертов, Назаров сообщил, что принятие новых территорий в РФ увеличит ряд общероссийских показателей: в металлургии — на 20%, в угольной отрасли — на 6%, в производстве зерновых — на 10%, подсолнечника — на 20%. ВРП новых регионов в ближайшую пятилетку, по мнению Минэкономразвития, достигнет около 3 трлн рублей.

