ОПЕК+ задумал хитрый ход

Цены на нефть подскочили до трехнедельного максимума. Еще в конце прошлой недели за бочку смеси Brent давали 85 долларов, а сейчас котировки уже приближаются к 92-м. В центре внимания рынка сегодняшнее заседание ОПЕК+, где, как ожидается, будет принято решение о сокращении добычи сразу на миллион или даже 2 миллиона баррелей. Главными инициаторами выступают Россия и Саудовская Аравия.

Стоит отметить, если решение действительно будет принято, это станет самым значительным сокращением добычи с весны 2020 года, когда договорились об уменьшении добычи сразу на 9,7 млн баррелей в сутки на фоне обвала спроса из-за пандемии.

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Страны-производители крайне недовольны ценовой динамикой последних месяцев. От июньских максимумов котировки снизились уже почти на треть, при этом по заявлениям ОПЕК - причина не в падении спроса, а в иррациональности фьючерсного рынка и отсутствия ликвидности.

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менно по этим причинам в сентябре страны-участницы сделки уже снизили квоты на 100 тысяч баррелей, а теперь хотят послать рынку гораздо более значительный сигнал.

Игорь Стремоухов, старший партнер FP Wealth Solutions:

“В действительности это прекрасный план со стороны ОПЕК+. Если внимательно разобраться - то страны-участницы и так не добывают столько, сколько им положено по квотам. Недовыполнение оценивается как раз в 2-2,5 млн баррелей в сутки. Так что, если правильно распределить сокращение квот, то в реальности производство особо не изменится, зато для рынка это будет действительно мощный сигнал. Иными словами, ОПЕК+ может сократить квоты, за которыми реальной добычи и так нет. В идеале и котировки пойдут вверх, и производство останется примерно на тех же уровнях, что и было”.

США, которые изо всех сил стремятся добиться снижения цен на топливо, пытаются убедить ОПЕК+ не сокращать добычу, об этом пишет Reuters. Ранее летом президент Джо Байден в ходе визита в Саудовскую Аравию просил увеличить добычу, на что получил ответ - производственные мощности ограничены. И если кто-то тогда не понял, как и сам Байден, что это отказ, то теперь могут убедиться в намерениях саудитов на деле. К слову, мантру про нехватку свободных мощностей накануне еще раз подтвердил исполнительный директор Saudi Aramco.

Эксперты полагают, что в ответ Штаты могут продолжить продажу нефти из резервов, однако пространства для маневра у администрации Байдена не так много.

Запасы в резервных хранилищах находятся на минимуме с 1980 годов и в случае действительно критической ситуации для обеспечения страны сырьем их хватило бы лишь на 22 дня. Это резерв стратегический и должен использоваться в стратегических целях, а текущие распродажи скорее подходят под определение тактических, если промежуточные выборы в США, конечно, не считать стратегической задачей.

Накануне вышли свежие данные по запасам от Американского института нефти. Запасы сырой нефти снизились вторую неделю подряд - на 1,8 млн баррелей, а запасы бензина и вовсе сократились почти на 3,5 миллиона баррелей. Более того, запасы дистиллятов продемонстрировали рекордное с марта сокращение - на 4 миллиона баррелей.

Динамика не слишком впечатляющая, и тем не менее, ситуация на рынке нефти все больше напоминает очередное геополитическое противостояние - на этот раз Америки и ОПЕК.

Стоит добавить, что нефтедобывающие страны не просто так концентрируют внимание на том, что фьючерсный рынок не отражает текущих реалий. Американцы являются доминирующей силой на мировых финансовых рынках и по мнению многих, стремительное снижение цен могло быть результатом скоординированных действий на рынке нефти, который по сути является рынком финансовым.

Вопрос только в том, как высоко смогут подняться цены, и станет ли это поводом для еще одного витка энергетического кризиса.