ОПЕК+ наносит ответный удар

Добывающие страны пытаются вновь повысить глобальные цены на нефть, отвергая при этом требования США существенно нарастить предложение сырья по еще более низкой стоимости. При этом, по словам российского вице-премьера Александра Новака, благоприятной для России является цена не менее $70 за баррель. Но в любом случае последнее решение ОПЕК+ резко ухудшает перспективы ЕС полностью заменить российскую нефть.

Утром 5 декабря представитель Чехии (страна председательствует сейчас в ЕС) сообщила, что постпреды стран Евросоюза согласовали 8-ой санкционный пакет против России. Запущена техническая процедура его оформления. 7 октября ожидается официальное одобрение новых санкций на высшем уровне — заседании Совета ЕС, куда входят главы государств и правительств стран-членов ЕС.

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Предусматривается запретить импорт из России определенных видов стальной продукции, а также ряда других товаров. Впрочем, ввоз алмазов запрещать не стали — против выступила Бельгия, гранильная промышленность которой считается лучшей по качеству в мире и наполовину зависит от российских поставок.

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Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценивала стоимость новых ограничений в 7 млрд евро. Рестрикции дополнительно коснутся и поставок в Россию — под ограничение попадут некоторые виды химической и микроэлектронной продукции.

Но наиболее болезненными для российской экономики и госбюджета, по мысли еврочиновников, должны стать введение странами Евросоюза вслед за G7 потолка цен на нефть и запрет на оказание IT-, бухгалтерских, консалтинговых и, главное, юридических услуг российским компаниям и госорганам.

Конечно, последнее потребует от Еврокомиссии дополнительных разъяснений и, возможно, некоторых исключений. Пока полный объем запретов на юридические услуги не определен. Физлицам могут оставит возможность проведения на территории ЕС тех или иных гражданских дел. Но если российские компании лишатся права получать в ходе судебных и досудебных прений помощь и юридические консультации со стороны местных компаний и адвокатов, то какое бы то ни было правовое решение спорных хозяйственных вопросов станет невозможным. В результате экономические связи ЕС и Россией, в том числе в энергетической сфере, будут окончательно разрушены. Кто станет поставлять в Европу те же углеводороды, если их в любой момент смогут изъять без оплаты, а подавать в евросуд будет просто бессмысленной затей?

Кстати, недавно «Газпром» официально предупредил «Нафтогаз Украины», что если украинская компания и дальше будет подавать иски против российской в арбитражи недружественных государств — например, Швеции, Швейцарии и Нидерландов — то «Газпром» не будет участвовать в судебных разбирательствах, а просто прекратит оставшийся газовый транзит.

В этих обстоятельствах инициатива по введению потолка нефтяных цен для России выглядит даже несколько излишней: при запрете на юридические услуги российские экспортеры начнут сворачивать транспортировку нефти греческими, кипрскими и мальтийскими танкерами, не дожидаясь рестрикций на перевозку морем и возможных санкций на страховые услуги.

Но тем не менее, потолок ЕС ввести намерен, что называется, «на все сто». Когда именно — пока не ясно. В начале прошлого месяца в Еврокомиссии обсуждали даже 5 октября. Но скорее всего, запрет для своего танкерного флота перевозить российскую нефть в третьи страны по цене выше потолка европейцы синхронизируют с G7 — то есть, накроют морские перевозки своим потолком 5 декабря.

Правда, судя по сообщениям из Праги, несколько стран могут получить отсрочку на его введение. Прежде всего, речь идет о Венгрии, которая получает половину необходимой нефти по трубопроводу «Дружба». Кроме того, танкеры, приписанные к Греции, Мальте и Кипру также смогут какое-то время перевозить российскую нефть без учета ценовых ограничений. Впрочем, этого может и не случиться. Западные СМИ сообщали, что этим странам заплатят компенсации.

Напомним, что идея накрыть ценовым потолком российскую нефть принадлежит американскому Минфину. Под его давлением G7 на саммите 28 июня официально поддержал эту инициативу. Ясно, что удар направлен не на потребителей из стран «большой семерки» — В США, Великобритании, Канаде уже введено полное эмбарго на российские нефть и нефтепродукты. ЕС же сделает это поэтапно: 5 декабря под запрет попадет сырая нефть, перевозимая танкерами, и 5 февраля — будет запрещен ввоз в ЕС российских нефтепродуктов. В стороне останется только Япония, но она практически не приобретает российскую нефть — в отличие от СПГ.

Для кого же строится ценовой потолок? Ответ: для Индии, Китая и других развивающихся стран. Их хотят заставить платить за российскую нефть по цене в коридоре от $40 до максимум $60 за баррель.

Известно, что западные санкции и «добровольные» ограничения со стороны ряда международных нефтетрейдеров уже привели весной к тому, что Urals поставляется на рынки АТР и Южной Азии со скидками, достигающими $30 за баррель от стоимости Brent. Поэтому, чтобы обеспечить балансировку федерального бюджета будущего года, сверстанного исходя из $70 за баррель, Brent должен котироваться на уровне не менее $100. Между тем, после прыжка к $130 в марте в конце сентября котировки упали до $85,14 за баррель. (Правда, к 5 октября цена на решениях ОПЕК+ несколько повысилась и стабилизировалась у $92.)

Обрушение цены произошло по трем основным причинам. Первая: масштабная распечатка государственных и коммерческих нефтехранилищ — прежде всего в США. Вторая — завершение сделки ОПЕК+ по ограничению добычи. К 1 октября квоты вернулись к уровню апреля 2020 года — то есть, на рынок должно было вернуться 10 млн баррелей в сутки. Правда, не все члены ОПЕК+, особенно Россия, полностью наполнили свои страновые квоты. Так, в августе Россия вместо разрешенных 11 млн баррелей в сутки добывала лишь 9,9 млн.

Третья причина — снижение спрогнозированных ранее темпов экономического роста в мире. В Китае из-за локдаунов темпы роста ВВП не превысят в этом году 2,4%. Правда, в будущем они должны удвоиться. Зато в Европе, по последнему отчету Всемирного банка, в 2023 году ВВП может упасть — в случае полного отказа от российских энергоресурсов — на 1,2%.

Сложившаяся ситуация вполне удовлетворяла американского президента Джо Байдена: в преддверии промежуточных выборов в Конгресс 8 ноября он смог существенно снизить внутренние цены на бензин.

Но перспектива дальнейшего падения нефтяных цен не устраивает не только Россию, но и других ключевых игроков ОПЕК+, в том числе Саудовскую Аравию, ОАЭ и Кувейт.

Интересно, но и потребителей не все устраивает в понижении цен — особенно из-за ценового потолка. Россия, как уже неоднократно заявляли и вице-президент Александр Новак и президент Владимир Путин, поставлять нефть по искусственно заниженной цене не собирается. В результате, вслед за снижением цена, по причине грозящего неизбежно возникнуть дефицита, может вновь непредсказуемо прыгнуть вверх.

Пандемийная сделка ОПЕК+ возвращается

Попытки США и ЕС загнать всех под ценовой потолок (сегодня ударили по Росии, завтра ударят по Саудовской Аравии) и обрушить стоимость нефти тут же вызвали ответную реакцию ОПЕК+.

Еще в июле Джо Байдену в Эр-Рияде было фактически отказано в резком наращивании добычи. (В принципе, Саудовская Аравия может увеличить добычу с нынешних 11 млн бар. В сутки до 12 млн. Но только к 2027 году.)

Официально отказ был обоснован нехваткой добывающих мощностей. 4 октября это объяснение было вновь озвучено генеральным директором Saudi Aramco Амином Насером. На форуме Energy Intelligence в Лондоне он предупредил ЕС и США: «По мере того как вы сокращаете поставки из России, никто на самом деле не активизируется и не удовлетворит дополнительный спрос». По его мнению, нефтяной рынок не обращает внимания на тот факт, что мировые резервные мощности для наращивания производства очень малы: «Рынок фокусируется на том, что будет со спросом, если рецессия произойдет в разных частях мира, но он не учитывает основные факторы предложения».

Гендиректор Saudi Aramco считает, что свободные мощности составляют 1,5% от мирового спроса. Поэтому, говорит он, «миру следует беспокоиться». В особенности, если Китай немного откроется, потому что тогда резервные мощности будут полностью истощены.

В ОПЕК+ в отличие от Запада эту ситуацию полностью учли. Месяц назад было решено с 1 октября развернуть процесс от увеличения добычи до апрельских объемов 2020 года в сторону возврата к новым сокращениям и для начала понизить октябрьские квоты на 100 тыс. баррелей в сутки. Но этого для балансировки рынка, естественно, не хватило. Пришлось 5 октября после перерыва в 2,5 года созвать в Вене очное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором присутствовал и Александр Новак.

Накануне заседания в западных СМИ были опубликованы панические статьи, в которых прогнозировалось уменьшение добычи в ноябре сразу на 500 тыс. — 1 млн баррелей в сутки. Сообщалось также, что Вашингтон усилил давление на монархии Персидского залива с тем, чтобы такого нежелательного решения они не принимали. Иначе бензиновые цены в США опять вырастут, и случится это незадолго до выборов в Конгресс.

Однако ОПЕК+ переплюнул все алармистские прогнозы. 5 октября министры энергетики альянса решили сократить в ноябре добычу сразу на 2 млн баррелей в сутки.

Для Вашингтона это — удар ниже пояса. Что означают эти 2 млн.? Баланс спроса и предложения сейчас составляет около 100 млн баррелей в сутки. По оценке Международного энергетического агентства, профицит предложения составляет до 2 млн баррелей. По оценке ОПЕК+, не более 1,4 млн. То есть, снижение добычи фактически уже на 2,1 (с учетом введенных с 1 октября 100 тыс.) млн баррелей ликвидирует полностью предполагаемый профицит предложения. Наоборот, рынок входит в полосу пока еще незначительного, но уже дефицита. А после того, как 5 декабря ЕС введет частичное эмбарго на российскую нефть (с европейского рынка одномоментно убирается примерно 2 млн баррелей сырой нефти), дефицит предложения подскочит до небес. После чего рост нефтяных цен становится просто неизбежным. Дальнейшую разбалансировку спроса и предложения рынку обеспечит западный ценовой потолок.

Конечно, министры ОПЕК+ публично не озвучивают идеи о пользе для них высоких цен на нефть. Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман, наоборот, заявил в Вене 5 октября, что цены на нефть сейчас являются самыми низкими по сравнению с другими энергоносителями. И это заслуга именно ОПЕК+. Но сегодня пришло время усилить энергетическую безопасность в мире. И это невозможно без сокращения добычи.

Александр Новак, в свою очередь, пояснил решение ОПЕК+ рисками снижения темпов мирового экономического роста и даже возможной рецессией. Что неизбежно приведет к сокращению спроса. И готовиться к этому необходимо уже сейчас.

Но в любом случае ОПЕК+ ответил Западу, что называется, достойно. В западных СМИ даже пишут, что Эр-Рияд решил «рассердить США и поддержать Россию».

Ответить на демарш ОПЕК+ странам, не входящим в альянс будет непросто. Аналитики рынка обращают внимание на слабый рост буровой активности в США. Так, по данным Baker Hughes, за неделю, завершившуюся 30 сентября 2022 года, число активных буровых установок на нефтегазовых месторождениях в США выросло на 1 единицу, до 765. Число активных нефтяных буровых установок выросло на 2, до 604 единиц. Число работающих газовых буровых установок снизилось на 1 единицу, до 159, количество многофункциональных буровых установок осталось на уровне 2 единиц.

Таким образом, США в обозримом будущем трудно будет вернуться к рекорду 2019 года — 13 млн баррелей в сутки. Пока обеспечивается только 12,1 млн.