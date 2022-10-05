Белый дом в ярости из-за решения ОПЕК+ и может ударить по Европе

Естественно, в президентской администрации «разочарованы» решением участников соглашения ОПЕК+ снизить добычу нефти на 2 млрн бар./д., которое неминуемо приведет к росту цен как на нефть, так и на газ. Речь идет, конечно, об Америке, потому что остальные страны, включая Европу, Джо Байдена, понятное дело, не интересуют и не волнуют.
В Белом доме снижение добычи нефти назвали «близоруким». Сам президент пока решение ОПЕК+ не комментировал. Хотя очевидно, что Байден весь кипит от злости, если вспомнить, как он лично и его помощники уговаривали саудитов не снижать добычу «черного золота». Байдену в его возрасте и с его здоровьем очень тяжело даются длительные поездки, тем не менее летом он летал в Эр-Рияд уговаривать кронпринца Мохаммеда нарастить добычу. Прошли всего лишь два месяца и вместо увеличения добычи американцы получили очень существенное снижение.
За Джо Байдена решение ОПЕК+ прокомментировали его советники: по национальной безопасности Джейк Салливан и по экономике Брайан Дис. В совместном заявлении они, конечно, осудили снижение добычи нефти, но ничего конкретного об ответных мерах Вашингтона не написали. В устных заявлениях, правда, призвали американских нефтяников поднапрячься и намекнули об очередном распечатывании Стратегического нефтяного резерва (SPR).
24 участника соглашения ОПЕК+ успешно противостояли всем попыткам Вашингтона заставить их отменить снижение добычи нефти. Это лишний раз показывает, что несмотря на все хвастливые заявления США сейчас бессильны и не в состоянии влиять на принятие серьезных решений крупными игроками на Ближнем Востоке. Очевидно и то, что Америка очень сильно утратила авторитет в регионе.
Если же отвлечься от эмоций, то в сухом остатке у Белого дома сейчас остается очень неприятный выбор. Вдоволь обругав аравийского кронпринца с его российскими союзниками и прочими «предателями», Байдену и его помощникам сейчас необходимо возвращаться на грешную землю и думать, как им не проиграть промежуточные выборы в Конгресс, до которых остались всего пять недель. Для этого необходимо, в первую очередь, снизить цены на автозаправках, которые после летнего снижения в конце сентября вновь поползли вверх. Причем, после сегодняшнего решения в Вене можно предположить, что рост цен на бензин, один из важнейших факторов на американских выборах любых уровней и куда угодно, заметно ускорится.
Здесь самое время напрячься европейцам, потому что проще всего добиться желаемого - остановить рост цен на бензин можно, запретив вывозить за границу американский сжиженный газ (СПГ). По слухам, Белый дом уже обращался в Министерство энергетики с просьбой разобраться, снизит ли запрет на экспорт СПГ цены на бензин для американских автовладельцев. Конечно, нефтегазовый сектор встретит такой запрет в штыки, но у избирателей он получит полное одобрение. Для президента Байдена же сейчас избиратели, наверняка, важнее нефтяников и газовиков. Не удивительно, что не далее как на прошлой неделе он уже «прошелся» по энергетическим гигантам и автозаправкам, которые купаются в деньгах, и призвал их немедленно снизить цены.
Теоретически после запрета экспорта цены на бензин должны быстро упасть, но ценообразование бензина – дело очень сложное и тонкое и в нем возможны всякие неожиданности.