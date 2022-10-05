Белый дом в ярости из-за решения ОПЕК+ и может ударить по Европе

Естественно, в президентской администрации «разочарованы» решением участников соглашения ОПЕК+ снизить добычу нефти на 2 млрн бар./д., которое неминуемо приведет к росту цен как на нефть, так и на газ. Речь идет, конечно, об Америке, потому что остальные страны, включая Европу, Джо Байдена, понятное дело, не интересуют и не волнуют.

В Белом доме снижение добычи нефти назвали «близоруким». Сам президент пока решение ОПЕК+ не комментировал. Хотя очевидно, что Байден весь кипит от злости, если вспомнить, как он лично и его помощники уговаривали саудитов не снижать добычу «черного золота». Байдену в его возрасте и с его здоровьем очень тяжело даются длительные поездки, тем не менее летом он летал в Эр-Рияд уговаривать кронпринца Мохаммеда нарастить добычу. Прошли всего лишь два месяца и вместо увеличения добычи американцы получили очень существенное снижение.