Отток из глобальных фондов облигаций поставил рекорд

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Lipper, глобальные фонды облигаций столкнулись с оттоком в размере $175,5 млрд за первые девять месяцев этого года. Это первый случай чистых продаж за этот период с 2002 года.

Отток в этом году был связан с повышением процентных ставок центральными банками мира для сдерживания инфляции. Облигации падали (их котировки меняются обратно пропорционально доходности). Фонды глобальных облигаций снизились в среднем на 10,2% за 3 квартала. Это их худший результат по меньшей мере с 1990 года.

Интерес инвесторов снижали и другие обстоятельства. В последние несколько лет правительства и компании активно занимали средства, пользуясь сверхнизкими процентными ставками. И теперь растут риски появления проблем с обслуживанием долгов.

«Сочетание высокого уровня долга и роста процентных ставок снизило уверенность инвесторов в способности правительств погасить долг, что привело к массовому оттоку капитала, который мы наблюдаем», — привело Reuters мнение гендиректора Pluto Investing Джейкоба Сансбери. Он считает, что отток средств из фондов облигаций продолжится и в 2023 году, поскольку снижение процентных ставок и снижение долговой нагрузки маловероятны.

