Потолок и металлурги давят на рынок

Торги в среду открылись продолжением вчерашних распродаж. За первый час торгов Индекс Мосбиржи снизился на 1,9% и сверху вниз вплотную приблизился к поддержке 2000 пунктов. Если эта отметка будет прорвана, то у ряда игроков начнут срабатывать стоп-заявки, а спекулянты усилят игру на понижение, что может ускорить снижение рынка.

Настроения инвесторов в последние два дня ухудшились прежде всего из-за ожидания нового пакета западных санкций, которые подразумевают введение потолка цен на российскую нефть. Пока есть информация, что европейские постпреды одобрили эту санкцию, но ничего не говорится о механизме расчета «потолка». Непонятна и реакция российских властей на такой нерыночный шаг.

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Противоречива также информация о том, предусмотрены ли вторичные санкции для тех стран и компаний, которые будут закупать нефть по цене выше «потолка».

Европа предполагает введение дальнейших ограничений и на закупку российской стальной продукции. Учитывая совершенно некомфортный для металлургов курс рубля, сегодня с утра, как и вчера, они вновь находятся в лидерах снижения.

Особое внимание стоит обратить на «Норильский Никель». Он хотя и не попадает ни под какие санкции из-за значимости продукции ГМК для мирового рынка, но, как и его «черные собратья», продолжает активно дешеветь на фоне снижения мирового спроса на никель и палладий, а также отсутствия надежд на высокие дивиденды по акциям ГМК в будущем. Сегодня с утра бумага снижается на 3% и сверху вниз приближается к отметке 12 тыс. руб. Это сильная техническая поддержка, и если она не устоит, то срабатывание стопов и усиление давления «медведей» могут быстро увести бумагу в район 10 тыс. руб.

Сегодня последний день с промежуточными дивидендами торгуется «НоваТЭК». Дивидендная доходность акции составляет около 4,5%. Бумага падает меньше рынка, поскольку инвесторы надеются на холодную зиму и рост стоимости газа, что позволит эмитенту увеличить доходы во втором полугодии. Многие аналитики считают, что бумага быстро закроет дивидендный гэп и рекомендуют не продавать акции перед отсечкой реестра.

В отличие от «НоваТЭКа», мнения экспертов по «Газпрому» расходятся. Некоторые говорят, что в нынешних котировках акций уже учтен весь негатив в виде роста налоговой нагрузки и резкого сокращения высокомаржинальных поставок газа в Европу. Другие же не видят драйверов роста акций «Газпрома» опережающими рынок темпами и не рекомендуют покупать бумагу в среднесрочных целях.

Сегодня, впрочем, «Газпром» выглядит лучше рынка, теряя всего чуть больше процента капитализации. В пятницу бумага последний день будет торговаться с дивидендами. В понедельник торги акциями «Газпрома» начнутся со снижения котировок примерно на 50 руб., то есть на величину дивидендных выплат, что приведет к падению Индекса Мосбиржи на 4%.

Итоги дня на рынке акций во многом будут зависеть от динамики нефти. Сегодня ОПЕК+ обсудит вопрос о снижении квот добычи. По последней информации, рассматривается возможность сокращения на 1–2 млн баррелей в сутки. Также сегодня после обеда выйдут данные по запасам нефти в США и. кроме того, рынок ждет первой реакции российских властей на введение потолка цен.

Все эти факторы сейчас привносят в ситуацию высокую долю неопределенности, поэтому динамика нефти непредсказуема. Некоторые аналитики в сегодняшних утренних обзорах осторожно ожидают возвращения котировок в диапазон $90-100 за баррель. Пока же «бочка» стоит чуть менее $92.

На валютном рынке все спокойно. Рубль очень слабо укрепляется к доллару и евро. Пока нет информации о том, что Запад планирует вводить в отношении Мосбиржи санкции, которые могли бы остановить торги евро. Поэтому панических распродаж европейской валюты не наблюдается.