Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для аспирантов и студентов вечерних отделений

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для учащихся в вечернее время, а также аспирантов и ординаторов.

Об этом российский лидер сообщил в ходе встречи с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года», передает «РИА Новости».

«Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы», — сказал глава государства.

Он уточнил, что отсрочка от мобилизации предоставляется впервые получающим образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения. Мера распространяется и на студентов негосударственных вузов с госаккредитацией, которые учатся по программам среднего и высшего профессионального образования. Сюда относятся программы ординатуры и ассистентуры, а также стажировки.

Кроме того, право на отсрочку получат обучающиеся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Это касается в том числе духовных образовательных организаций, а также учебных заведений, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров.

