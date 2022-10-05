Путин подписал законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России

Президент РФ Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее законы единогласно одобрили Государственная Дума и Совет Федерации.

В них отмечается, что новые территории утверждены в качестве субъектов РФ в границах, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ». До 1 января 2026 года во всех четырех регионах будет действовать переходный период.

Люди, проживающие на указанных территориях, а также лица, ранее проживавшие там, но выехавшие в Россию, приобретают гражданство РФ при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина Российской Федерации.

В качестве государственного языка в Донецкой и Луганской народных республиках указан русский. В документах о принятии Запорожской и Херсонской областей языковой статус не уточняется.

Денежной единицей в новых субъектах станет российский рубль, обращение украинской гривны допускается до конца текущего года. Центробанку РФ будут предоставлены полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений. Бюджетное законодательство будет применяться в образуемых субъектах с 1 января 2023 года.