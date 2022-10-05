Путин поручил принять в собственность РФ объекты Запорожской АЭС

Президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС, следует из указа, опубликованного на сайте нормативно-правовых актов. Управлять станцией будет АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» (АО «ЭО ЗАЭС»), учредителем которой является концерн «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).

Статья по теме: Гендиректор Запорожской АЭС сознался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

«Правительству РФ обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности; принять меры, направленные на создание федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС" в целях обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции», — говорится в президентском указе.

Кабмину также поручено определить аспекты, связанные с регулированием деятельности ЗАЭС на период до 2028 года, установить особенности использования финансовых и иных ресурсов для обеспечения ее безопасности и выдачи лицензий на право ведения работ. Также глава государства поручил продумать детали федерального госнадзора за соблюдением безопасности на АЭС.

Из указа также следует, что АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» наделяется статусом «эксплуатирующей организации в области использования атомной энергии, которая осуществляет собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по эксплуатации и выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции».

Согласно указу, разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии, выданные ЗАЭС и ее работникам до 30 сентября, продолжат действовать до выдачи новых в соответствии с российским законодательством.

Как сообщается на сайте «Росатома», «Эксплуатирующую организацию Запорожской АЭС» возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.

«Вопрос безопасной эксплуатации ядерных установок в атомной индустрии является ключевым. Только организация, обладающая соответствующим опытом и компетенциями, способна справиться с такой задачей. Поэтому не случайно, что государство поручило новой компании обеспечить устойчивую работу Запорожской атомной станции с соблюдением всех критериев и стандартов безопасности и использованием безупречного опыта эксплуатации АЭС в Российской Федерации», — цитирует пресс-служба «Росатома» Романенко.

Он также сообщил, что в ближайшее время все сотрудники ЗАЭС будут трудоустроены в штат новой организации с сохранением зарплаты и социальных гарантий. Кроме того, будет оценено состояние станции и восстановлена поврежденная инфраструктура.

