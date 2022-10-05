Путин заявил, что Россия с уважением относится к украинскому народу

Россия с уважением относилась и относится к украинскому народу, культуре и языку.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает «РИА Новости». По его словам, Москва никогда не допускала того, что допускает Киев в отношении русского языка.

«Мы всегда, и несмотря на трагедию сегодняшних дней, с огромным уважением относимся к украинскому народу и к украинской культуре, к украинскому языку, литературе и так далее. Мы никогда не допускали ничего такого, что на Украине допускается в отношении русской культуры и русского языка. Мы со своей стороны будем идти другим путем: с уважением будем относится ко всему украинскому», — сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

Глава государства заверил, что ситуация на присоединенных территориях будет стабилизирована, и подчеркнул, что военного конфликта не было бы, если бы не разрушительная политика Киева и западных стран.

Президент отметил, что результаты референдума в республиках Донбасса его порадовали, и, более того, удивили. «Меня результаты референдума, о которых сказали, откровенно говоря, самого несколько даже не только порадовали, но и удивили», — сказал Путин, добавив, что результат голосований «более чем убедительный», абсолютно прозрачный и «не подлежащий никакому сомнению».