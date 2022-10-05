Расширение БАМа и Транссиба может встать из-за дефицита кадров

ОАО «РЖД» обеспокоено рисками потери более 60% рабочей силы для расширения БАМа и Транссиба из-за мобилизации, сообщает Коммерсант. Как отмечает монополия в своих материалах к совещанию у первого вице-премьера Андрея Белоусова 29 сентября, в первую очередь мобилизируют людей с дефицитными профессиями - работникам подрядных организаций выдано 940 повесток.

Сейчас на Восточном полигоне работают 13,5 тысяч человек, но уже в следующем году потребность возрастет до 30 тысяч. В РЖД считают, что для избежания срыва строек работникам подрядных организаций необходимо предоставлять брони.

На этом фоне уже ощущается дефицит провозных мощностей, а с учетом разворота грузовых потоков на восток он будет только возрастать, и вопрос расширения магистралей стоит крайне остро. Первые поручения по расширению БАМа и Транссиба президент РФ Владимир Путин дал еще в 2013 году. Тогда предполагалось, что первый этап модернизации магистралей завершится в 2017 году. Однако реализовать все мероприятия удалось только в этом году, сообщили РЖД в сентябре.

По Восточному полигону в 2021 году было перевезено 144 млн тонн. В этом году показатель должен достичь 158 млн тонн. Провозных мощностей недостаточно: по результатам этого года российские экспортеры не смогут вывезти порядка 100 млн тонн грузов, что означает около 2 трлн рублей потерь для экономики страны, отмечал вице-премьер - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Комментируя тему ускорения строительства объектов БАМа и Транссиба на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, заинтересованный в наращивании экспорта угля в страны Азии, отметил, что планы по увеличению провозной способности магистралей постоянно переносятся. Он предложил, не дожидаясь завершения второго этапа модернизации, приступить к реализации третьего, разделив его на две пятилетки – до 2030 года и до 2035 года. По мнению губернатора, увеличение провозной способности до 305 млн тонн грузов в год – минимальная цель, которую необходимо достичь.

Строить наиболее сложные инфраструктурные объекты Восточного полигона предлагает частный капитал. На полях ВЭФа «Бамтоннельстрой-Мост» («БТС-МОСТ») и Газпромбанк (ГПБ) объявили о планах взять их в концессию «под ключ» .

По словам первого вице-президента, начальника департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства ГПБ Павла Бруссера, развитие Восточного полигона экономически выгодно в новых условиях: «Этот проект приносит в бюджеты разных уровней порядка 714 млрд рублей и создает больше 150 тыс. рабочих мест в горизонте 5-10 лет». Актуальность проекта также обусловлена переориентацией российского экспорта и необходимостью формирования нового центра мирового развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Сметы объектов, которые планируют построить концессионеры, пока не определены, но очевидно, что консорциум возьмет на себя тоннели и мосты. У «БТС-МОСТа» уже накоплен опыт возведения такого рода сооружений: специалисты предприятия построили все десять тоннелей на БАМе. Также в числе знаковых объектов холдинга – новый Байкальский тоннель, соединивший Иркутскую область с Бурятией и первые автомобильный и железнодорожный мосты через Амур между Россией и Китаем.

По мнению главы «Infolinе-Аналитика» Михаила Бурмистрова, «интерес частного капитала к расширению практически безальтернативного пути российского экспорта будет возрастать». Практика показывает, что, как только появляются новые транспортные коридоры, обязательно возникают и новые грузы.

Аналитики уже подсчитали мультипликативный эффект от расширения Восточного полигона. Показатели впечатляют: повышение экспортного потенциала в портах Дальнего Востока на 180 млрд рублей, увеличение добычи полезных ископаемых на 220 млн тонн к 2025 году, а также – экспорта в страны АТР на 5,9 трлн рублей в год.