«Релакс в большом городе» - мировые хиты для идеального релаксас

Именно для этого создана программа «Релакс в большом городе». Самые романтичные, проникновенные, нежные, задушевные и возвышенные сочинения композиторов разных эпох и стран помогут отвлечься от проблем и, хотя бы ненадолго, оказаться в волшебном мире любви и красоты.

Особую атмосферу вечера создаст россыпь любимых мелодий: «Адажио» Альбинони, «Лунный свет» Дебюсси, Вальс Шопена, упоительная вторая часть 21-го фортепианного концерта Моцарта, «Лебедь» Сен-Санса, «Лунный свет» Дебюсси, «Summertime» Гершвина, «Размышление» Массне, «Серенада лунного света» Миллера, музыка из кинофильмов «Список Шиндлера» «Цвет ночи» и другие не менее известные и любимые сочинения для лучшего расслабляющего отдыха.

Московский Международный Дом Музыки, Светлановский зал

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония"

солисты:

Дарья Зыкова - сопрано

Сергей Писарев - тенор

дирижер: Павел Сорокин

9 октября 2022г. в 19.00