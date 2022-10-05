«Роскосмос» увеличит орбитальную группировку и подготовит «ядерный» прорыв

Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрий Борисов в своем докладе на пленарной сессии в рамках проходящих в Институте космических исследований РАН «Дней космической науки» рассказал о ближайших планах и перспективах отечественной космонавтики.

«Космические исследования — проекты не из дешевых. Здесь необходимо правильно выбирать цели и устанавливать приоритеты. Сделать это нужно таким образом, чтобы обретать в обозримой перспективе необходимые результаты, получать от них отдачу и выбирать такие направления, которые нам сегодня по плечу, в том числе в плане обеспечения финансированием. Я хорошо понимаю чувства ученых, которые сейчас не всегда могут в должной степени развивать темы, над которыми они трудились достаточное время. Понимаю также, сколь велико искушение повторить то, что уже смогли сделать другие. Однако целеполагание в науке должно исключить слепое повторение достигнутого. Нам следует научиться, опираясь на достигнутые результаты, устанавливать для себя новые прорывные задачи», — подчеркнул Юрий Борисов в начале своего выступления.

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По его словам, вышеприведенные тезисы вовсе не исключают взаимовыгодного и полезного международного сотрудничества. Например, в таких проектах, как Международная космическая станция (МКС), космическая обсерватория «Спектр-РГ», а также «Экзомарс». «Мы ценим наших партнеров, и сами стараемся быть обязательными, надежными и предсказуемыми. Согласитесь, что при этом мы должны быть партнерами равноправными, равновеликими. Мы должны ставить перед собой задачи, решение которых необходимо для всего человечества», — указал глава «Роскосмоса» в контексте текущей геополитической ситуации.

Затем Юрий Борисов перешел к рассказу о конкретных проектах. Начал он с российской лунной программы, о приостановке которой в свете текущих событий разговоры начались еще до того, как нынешний руководитель космической корпорации сменил на этом посту в июле своего предшественника Дмитрий Рогозина.

«Мы готовим к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат “Луна-25”. За ним последуют “Луна-26”, “Луна-27” и “Луна-28”. К 2030 году мы технологически будем готовы к высадке на Луну российских космонавтов», — заявил Юрий Борисов. Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время планов отказаться от полетов к спутнику Земли у Роскосмоса нет. Зато есть другие насущные вопросы.

РОС vs МКС

Юрий Борисов отметил, что у Международной космической станции заканчивается плановый срок эксплуатации, но российской стороне жалко расставаться с уникальной космической инфраструктурой, включая недавно введенный в состав МКС многофункциональный лабораторный модуль, который еще не выработал свой ресурс и может принести много действительно уникальных научных результатов.

«Мы не намерены ни на минуту прекращать нашу пилотируемую программу, поэтому наши дальнейшие планы будут связаны с созданием Российской орбитальной станции (далее — РОС, прим. — “Эксперт”). У нас заложена основа “в железе” — находящиеся сейчас в работе в РКК “Энергия” модули НЭМ и УМ. Это будет станция уже совсем с другим качеством, задачами и отдачей относительно МКС. Ценность работы будущей станции зависит от правильно сформированной и реализованной научной программы, поэтому мы, конечно, хотим видеть в лице наших коллег тех партнеров, которые помогут нам сформировать и совместно утвердить эту программу», — выразил надежду глава «Роскосмоса».

Стоит отметить, что вчера на пресс-конференции, предварявшей запуск в США корабля Crew Dragon, на котором Анна Кикина первой из российских космонавтов отправится на МКС в рамках программы перекрестных полетов с NASA, исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев уточнил, что решение о продлении участия России в проекте МКС после 2024 года может быть принято в 2023 году. Очевидно, что правительство нашей страны в данном вопросе будет исходить из политической обстановки и практической целесообразности данного шага в контексте конкретных сроков создания РОС.

Впереди планеты всей

Между тем, одним из флагманских космических проектов для РФ является работа над созданием транспортно-энергетического модуля на ядерном топливе. Его реализация обещает стать настоящим «ядерным» прорывом в дальней космонавтике.

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«Наш задел в этом направлении к 2030 году позволяет создать космический буксир мощностью 0,5 МВт. Сегодня по этому направлению мы опережаем весь мир на 5-7 лет. Реализация данного проекта позволит решать задачи, в том числе и научные, совершенно другого уровня и не просто мечтать, а осуществлять полеты в дальний космос. И согласитесь, что уже сегодня необходимо подумать над постановкой научно-исследовательских и поисковых задач, которые бы отвечали масштабам такого проекта», — рассказал Юрий Борисов, добавив, что госкопорация продолжает в данном контексте рассматривать Российскую академию наук в качестве одного из главных тематических и функциональных заказчиков.

Соглашение о сотрудничестве между РАН и ГК направлено на реализацию Федеральной космической программы. Одновременно идет взаимодействие по сохранению и развитию научных школ, формированию инновационной инфраструктуры и развитию международного сотрудничества.

«Безусловно, у нас есть резервы, чтобы сделать наши взаимоотношения более гибкими, ориентированными на более конкретные и очевидные результаты, — отметил в этой связи гендиректор “Роскосмоса”. — Хотелось бы, чтобы наша работа была более прозрачной, и мы могли отчетливо и убедительно доносить до сограждан задачи и смыслы научно-космической деятельности. В качестве пример здесь можно привести уникальный аппарат “Спектр-РГ” и его результаты. Популяризация науки — это еще и важнейшее направление воспитания наших граждан на ценностях знаний и познания мира».

Стоит отметить, что «Спектр-Рентген-Гамма» — это выведенная на орбиту в 2019 году отечественной ракетой-носителем и состоящая из двух рентгеновских телескопов российско-немецкая астрофизическая обсерватория, которая предназначается для построения полной карты Вселенной в рентгеновском диапазоне энергий 0,2—30 килоэлектронвольт (кэВ). Немецкий телескоп eROSITA работает в мягком рентгеновском диапазоне, а российский ART-XC имени М. Н. Павлинского, являющийся первым, включая советский период, прибором такого рода с оптикой косого падения — в жёстком.

Уже сейчас можно констатировать, что благодаря «Спектру-РГ» ученые получили в несколько раз больше соответствующей назначению орбитальной обсерватории информации, чем за всю историю аналогичных наблюдений в предыдущие годы. Один из главных вопросов, на который должен ответить проект — как проходила эволюция скоплений галактик за время жизни Вселенной, полагают в ИКИ РАН.

Космическая группировка России будет пополнена

Впрочем, к сожалению, в краткосрочной перспективе возможности сотрудничества, аналогичному вышеупомянутому, будут ограничены. «Сейчас очень тяжелая в политическом и непростая в экономическом плане ситуация. Очень обидно, что политики вторгаются в науку и мешают получению знаний, которые нужны не просто россиянам, а всему человечеству. Я думаю, что мы не пойдем по этому пути и сделаем все возможное, чтобы оградить нашу деятельность от подобного рода посягательств. Считаю, что это правильно», — подчеркнул Юрий Борисов.

«Перед российской космической отраслью сейчас стоят очень серьезные задачи. Я все время говорю, что мы задолжали нашей экономике, мы не можем обеспечить ее перечнем различного рода космических услуг. Сегодня без космических услуг, без навигации, без связи, без передачи данных, без широкополосного доступа в интернет, без прогнозов погоды, мониторинга окружающей среды просто нельзя представить нашу жизнь. Безусловно, надо активно работать над пополнением нашей космической группировки. Это потребует от нас серьезного перехода на новые модели производства и функционирования космических систем», — поделился руководитель российской космической отрасли в завершающей части доклада, которую, кстати, попросил не переводить для участников сессии из США, Китая, Франции и других стран.

«Безусловно, мы не можем забыть и про научный космос. Желание познания Вселенной остановить невозможно. Человечество сколько живет, столько и будет заниматься этим вопросом. Конечно, нужно находить возможности для финансирования продолжения этих исследований. Хотелось бы, чтобы исследования носили международный характер, потому что в одиночку сегодня двигаться в этом направлении затратно и тяжело. Когда складываются знания ученых разных стран — этот эффект более осязаем и более ценен», — констатировал Юрий Борисов.

Он посетовал: «Очень жаль, что политическая ситуация повиляла на реализацию уже находившихся на финише проектов, в частности — на “ЭкзоМарс”». Напомним, что данная совместная астробиологическая программа Европейского космического агентства «Роскосмоса» по исследованию Марса, целью которой являлся поиск доказательств существования жизни на «красной планете», пока приостановлена. По программе ранее была запущена автоматическая межпланетная станция «ЭкзоМарс-2016» и планировался запуск АМС «ЭкзоМарс-2022». Руководитель российской космической госкорпорации выразил надежду, что здравый смысл в данном вопросе еще возобладает, и многолетний труд европейских и российских ученых не пропадет зря.

«Мы также открыты и по другим нашим проектам. По лунной программе я очень надеюсь, что мы с китайскими коллегами найдем точки соприкосновения и сложим наши компетенции, чтобы получить более осязаемый результат. Когда я говорил про РОС, то акцентировал внимание, что существо работы будет определяться действительно правильной, выверенной и эффективной научной программой. Это очень дорогие проекты и отдача от них в случае правильно сформулированной цели и поставленных экспериментов кратно превысит те затраты, которые государство несет», — заключил Юрий Борисов.