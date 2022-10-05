Россияне готовы помогать своим

Согласно данным, полученным исследователями ВЦМОМ и Фонда «Обнаженные сердца», помочь незнакомым людям готов каждый второй россиянин (52%), а родным и близким — 79% граждан. И лишь 12% опрошенных вообще никак не помогли ни друзьям, ни родственникам, ни благотворительным организациям.

Статья по теме: Куда пошла бы доктор Лиза?

Для сравнения: в предыдущих исследованиях ВЦИОМ в 2019 году незнакомых людей поддерживали 70% респондентов, в то время как в 2007 году эта доля доходила до 50%.

Статья по теме: Милосердие по обе стороны. Как сейчас работает церковная благотворительность

Согласно последним данным, более половины россиян (53%) за последний год предпочитают передавать родственникам и друзьям на безвозмездной основе вещи или товары. Столько же помогают им деньгами. Каждый второй из опрошенных оказывал разного рода услуги знакомым и только 9% — благотворительным организациям и фондам.

Финансово помогли незнакомым людям 33% процента граждан; главными получателями денег были дети (66%). 57% респондентов из числа благотворителей пожертвовали детям с тяжелыми заболеваниями, 23% — детям с особенностями развития, 16% — сиротам.

«Согласно нашим внутренним исследованиям, четыре года назад детям готовы были помогать всего 16% россиян. Очень большую роль в том, чтобы переломить эту ситуацию, сыграло информирование граждан относительно заболеваний, связанных с особенностями развития. В России также улучшилась диагностика, например, аутизма. Люди стали лучше понимать, что детям с особенностями развития нужна помощь в социализации, — рассказала «Эксперту» руководитель пресс-службы фонда «Обнаженные сердца» Ольга Вайншток. — Кроме того, пожертвования россиян имеют практический экономический смысл. Пришло понимание, что если дети получат раннюю квалифицированную помощь и пойдут в школу, а их родители не будут вынуждены сидеть дома, то и те, и другие категории граждан впоследствии будут вовлечены в активную хозяйственную жизнь страны и, таким образом, принесут немало пользы всему обществу».

Вдвое меньше благотворителей (35%) помогали взрослым, а животным — 27%. В условиях продолжающейся специальной военной операции на Украине беженцам и пострадавшим от военного конфликта оказывают финансовую помощь 26% россиян.

Половина респондентов переводила денежные пожертвования однократно по реквизитам или через форму на сайте на среднюю сумму 853 руб. Треть — посредством СМС-сообщений (в среднем на 285 руб. с человека). Такой же процент людей отдавали деньги нуждающимся напрямую (в среднем — 1113 руб.).

Впрочем, большинство граждан все же предпочитают помогать уязвленным категориям людей вещами, а не деньгами. Низкий процент финансового участия россиян в благотворительности связан преимущественно с экономическими причинами: почти каждый второй респондент признался, что сам испытывает острую нехватку денег. При этом порядка 31% желает помочь лишь своим родственникам или друзьям. А 27% считают, что проблемы россиян должно решать государство, а не общество.

С другой стороны, большинство опрошенных предпочитают оказывать поддержку нуждающимся самостоятельно. Лишь 32% россиян передавали в благотворительные организации вещи и товары, и только 20% переводили им деньги. Не доверяют известным фондам в России порядка 24% людей, а 19% вообще не слышали ни об одной НКО.

Ответы скептиков традиционны. В частности, подозрения россиян вызывают непрозрачность и бесконтрольность НКО (23%). Второй по популярности ответ — коррупция и воровство денег (20%), замыкает тройку мошенничество (15%).

«Благотворительные организации ежедневно рискуют потерять хрупкое доверие людей. Большинство НКО, с которыми мы работаем (а их больше 200), делятся историями успеха своих кампаний через свои каналы. Но есть проблемы. СМИ готовы поддержать сбор донатов среди читателей, но часто через в их среду проникают мошеннические организации. Эти истории впоследствии привлекают больше внимания общественности, — пояснила «Эксперту» руководитель благотворительного проекта «Добро Mail.Ru» Александра Бабкина. — Изменило бы эту ситуацию содружество НКО и медиа, чтобы мы могли рассказать истории успешных кампаний и освещать работу прозрачных и профессиональных фондов.»

В то же время из-за экономической неопределенности последнего времени ряд НКО ощутили существенные финансовые потери, поскольку прекратились корпоративные пожертвования от крупных организаций, свернувших свою деятельность в России.

«У нас есть коммерческая деятельность: мы получали от бизнеса коммерческие заказы на проведение исследований, курсов, помогали компаниям разрабатывать концепцию корпоративной социальной ответственности. Наш фонд работал не только в качестве пункта приема пожертвований, но и оказывал услуги. Корпоративные отчисления формировали 15% нашего бюджета. Для нас это большая утрата, потому что с некоторыми фирмами мы наладили достаточно плотную работу», — рассказала директор фонда «Нужна помощь» Софья Жукова.

По оценкам Жуковой, после ухода крупного бизнеса фонд недополучил порядка пяти миллионов рублей. Кроме того, из-за приостановок работы российских карт Visa и Mastercard за границей разом прекратился поток средств от всех зарубежных доноров. А этот вид пожертвований формировал 11% от всех донатов фонда «Нужна помощь».

Другие трудности с переводом денег создало решение Центробанка убрать окончание срока действия российских банковских карт. Эти меры внесли серьезную неразбериху в онлайн-транзакции: многие фонды потеряли большое количество подписок на регулярные донаты, поскольку при попытке перевода денег с формально истекшей карты платежные системы выдают ошибку.

Всего за восемь месяцев количество благотворительных пожертвований, по словам Софьи Жуковой, сократилось на 20%. В новых условиях многие НКО нуждаются в новых способах привлечения пожертвований от граждан.