Российских и белорусских боксеров допустили к международным соревнованиям

Совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) проголосовал за отмену запрета на допуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и допуск боксеров России и Беларуси к соревнованиям IBA с немедленным вступлением в силу», — указывается в пресс-релизе.

В ассоциации подчеркнули, что политика не должна влиять на спорт, поэтому всем спортсменам должны быть предоставлены одинаковые условия.

«Уважая свою независимость в роли международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой. IBA призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах. Кроме того, IBA обязана обеспечить равное отношение к спортсменам и официальным лицам соревнований, независимо от их национальности и места жительства», — заявили в IBA.

Уточняется, что к соревнованиям будут также допущены все тренеры и технический персонал.