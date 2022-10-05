«Ростсельмаш»: два года импортозамещения за 10 месяцев

В рамках проходящего в Москве «Агросалона-2022» представители производящей сельскохозяйственную технику отечественной группы компаний «Ростсельмаш» продемонстрировали, как им удалось справиться с санкционным давлением и найти замену иностранным комплектующим, а также и представили планы компании на будущий год.

Директор Департамента маркетинга ГК «Ростсельмаш» Андрей Рябов на сегодняшней пресс-конференции заявил, что несмотря на сложившиеся обстоятельства, производственные площадки группы продолжают развиваться, постепенно восстанавливается экспорт. При этом он напомнил, что для «Ростсельмаша» экспортная составляющая претерпела значительные изменения.

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«Понятно, что нам стало тяжелее работать с Европой, хотя рынки Восточной Европы для нас были достаточно важными. Мы имели своё представительство в Германии, большое количество техники поставлялось в Прибалтику. Сейчас данные направления стали труднодоступными, многие партнёры вроде бы и хотят с нами работать, но поставки осложнены. С другой стороны, мы понимаем, что развиваться дальше надо, поэтому смотрим в сторону стран Азии, Ближнего Востока, Африки. В этом году довольно серьёзные поставки пошли в Египет. Мы также поставили большую партию машин в Монголию, и в принципе развиваемся в этом направлении, несмотря на политические риски», — подчеркнул он.

Андрей Рябов обратил внимание, что компания сохраняет высокие стандарты сервиса для всех клиентов, сейчас продолжают работу более 60 сервисных центров. При этом группа не останавливается на достигнутом, продолжая активное развитие продуктовой линейки. Например, в работе находятся проекты по строительной технике.

«Я напомню, что в продуктовой линейки за последние 7 лет мы поставили 64 модели техники различных модификаций. На ближайшую перспективу планируем запустить ещё 93 модели в различных сегментах», — добавил топ-менеджер.

«Ростсельмаш» не остановил работу и по своим инвестиционным проектам, в том числе — системе цифровых решений. Продолжается освоение новых производственных площадок, например, тракторного завода в Ростовской области на 5 тысяч единиц техники, площадки по производству трансмиссий, мостов и редукторов и так далее. При этом в рамках последнего проекта происходит одновременная работа по модернизации самой территории и по выпуску комплектующих. По словам представителя компании, выпуск техники с тракторного завода начнется уже в 2023 году, а некоторая строительная техника будет выведена на рынок в 2029 году.

«Чтобы выполнить программу в срок, мы начали работу с техническими вузами и конструкторскими бюро. То есть что-то производится будет у нас, а что-то — у наших российских поставщиков», — уточнил Андрей Рябов.

Линейка техники сохранена и будет расширена

На данный момент, заметил директор департамента технического маркетинга ГК «Ростсельмаш» Александр Коновалов, сама важная задача, стоящая перед группой компаний — несмотря на все внешние обстоятельства сохранить и расширить собственную линейку.

«С учётом того, какие были ограничения, мы задачу по сохранению выполнили, в 2023 году вся представленная техника будет. В следующем год мы расширяем линейку. Кроме того, нам предстояла важная миссия по релокализации производства. В том числе — по замене импортных двигателей. Сейчас это России и Юго-Восточной Азия. Основная масса двигателей у нас — от Ярославского моторного завода. Сейчас мы расширяемости присутствие данных двигателей на других комбайнах», — заметил он.

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Группа компаний также запустила процесс по модификации адаптеров, на данный момент вся их линейка также сохранена. Особое внимание Александр Коновалов обратил на серию тракторов «Ростсельмаша», которую, по его словам, импортозамещение коснулось не столь сильно. Однако данная техника также получила новые моторы. Некоторые наиболее мощные машины получили обновленную техническую начинку, а популярный комбайн F 2650 перешел с мотора от «Мерседес» на агрегат от «КамАЗа».

Еще один вопрос, который волновал многих клиентов группы компании, сохранится ли инновационная часть техники в условиях санкций. Руководитель проекта Евгений Кудрявцев в эксклюзивном комментарии «Эксперту» заметил: все разработки, включая автопилот, система «свой-чужой», метки, определяющие количество жаток, система ночного виденья, а также «фейс-окей», отслеживающая эмоциональное состояние оператора, являются отечественными.

«Были некоторые вопросы по автовождению, но мы уже нашли замену, сейчас проходим испытания, и уже в следующем году готовы предлагать импортозамещенный продукт. Все перечисленные системы уже есть в базе, это все сохраняется и все работает», — добавил он.

Спрос спрогнозировать пока сложно

Однако главный вопрос – удалось ли компании покрыть тот растущий спрос, который вызвал на рынке сельхозтехники уход некоторых западных компаний. В эксклюзивном комментарии «Эксперту» Андрей Рябов заметил, что группа компаний постаралась сделать все, чтобы поддержать текущих и возможных клиентов.

«В марте мы создали оперативный штаб, который в режиме реального времени обрабатывал огромное количество запросов. И мы либо замещали иностранное оборудование на альтернативу из России, либо занимались поиском альтернативных поставщиков в Юго-Восточной Азии, если так получалось, что альтернативы в РФ вообще нет. Но я отмечу, что импортощамещение для нас не самоцель, нам важно сохранять высокий уровень качества нашей продукции. В любом случае то, что некоторые делают за 2-2,5 года, мы сделали за месяцев 10-12. Нельзя сказать, что мы безболезненно преодолели все проблемы, но по тракторам мы до конца года планируем приблизиться к той производственной программе, к которой и планировали. По комбайнам несколько сложнее, но также идем к цели. Финальные цифры мы озвучим в конце года. Но отмечу, в 2021 году мы произвели более 6,5 тысяч комбайнов, а сейчас планируем увеличение данной цифры. По тракторам — было более 1,6 тысячи. Здесь также готовы расти по количеству техники, если спрос будет поддержан. Сейчас о нем сложно говорить», — констатировал он.

В свою очередь Александр Коновалов рассказал «Эксперту» о перспективах экспортного направления. «Большой сектор занимал у нас Казахстан, он сохраняет свой потенциал. Кроме того, в данной стране у нас есть сборочные предприятия. Следующий большой рынок — европейский, однако, здесь теперь, помимо логистики, нас ограничивают поставки двигателей. Технически мы не можем выполнить жесткие условия европейских регламентов по экологии, так как сейчас не можем ставить двигатели от того же Cummins. Однако у нас остаются рынки Юго-Восточной Азии и Африки, там и планируем развиваться», — заключил он.