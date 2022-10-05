S&P 500: рост с уверенностью в завтрашнем «дне»

Всякий раз, когда после череды падений американские акции в очередной раз резко и дружно отскочат, нет-нет да и раздадутся голоса аналитиков, сообщающих, как это похоже на прохождение «дна». Вот и теперь они не удержались, хотя и формулировали уже так осторожно, что, как в анекдоте про аналитика в лифте, становилось решительно неясно: «Так вверх или вниз?».

В остальном было понятно – рост яркий. Индекс S&P 500 в пятницу переписал 22-месячный минимум, а уже в понедельник подскочил на 2,59%. Вчера он взлетел еще на 3,06%. В сумме это его максимальный двухдневный подъем с марта 2020 года, в котором, как известно, и в самом деле было пройдено «дно» медвежьего рынка.

Статья по теме: S&P 500 вырос на дурных новостях

«Быки вновь вошли в силу после нескольких тяжелых недель, – говорила вчера на CNBC аналитик eToro Келли Кокс. – Однако интересно задуматься о том, что мы видели рост такого масштаба только в разгар медвежьего рынка или вскоре после достижения ‘дна’. Нужно задаться вопросом, готовимся ли мы к повторению июльского ралли?»

Статья по теме: S&P 500: худший месяц года завершен

Медвежьи рынки и вправду заканчиваются мощными отскоками. Вот только большой предсказательной ценности схожесть масштабов роста сама по себе не имеет. Хотя, если учесть детали и сопутствовавшие обстоятельства, что-то сказать можно.

И один из важных моментов состоит в том, что взлет S&P 500 более чем на 2% за день – это ненормальное явление для здорового рынка. За 2017 год, например, рост индекса составил солидные 22%, а таких однодневных взлетов не было вообще ни одного. Обычно же подобных дней бывает порядка двух-трех за год. Но для медвежьего рынка – это норма. Так, в этом году их было уже 14.

Соответственно, на множество осечек, цепь которых может тянуться годами, придется лишь один удачный выстрел. Так что, если рост за день превысил 2%, то, вероятнее всего, мы находимся именно на медвежьем рынке.

Другой нюанс состоит в том, что в прошлом на следующий день после прохождения «дна» отскоки были по-настоящему мощными. Например, 24 марта 2020 года рост S&P 500 составил 9,4%, 10 марта 2009 года – 6,4%, 10 октября 2002 года – 3,5%. На этот раз он был скромнее.

Но все это, по большому счету, внешнее. Важнее то, что индекс в тех случаях разворачивался на фоне реально шедшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Сейчас же беспрецедентными темпами идет обратный процесс, хотя на рынке и есть фантазии, что момент замедления ужесточения – даже не остановки – приблизился.

Фантазии эти не то чтобы совсем необоснованны. Стремительный «голубиный разворот» Банка Англии, оказавшегося перед перспективой кризиса и банкротства пенсионных фондов, показал, как такое может случиться. Вчерашнее неожиданное повышение ставки Резервным банком Австралии лишь на 25 б.п. вместо 50 б.п. тоже многих заставило задуматься.

Экономика США замедляется. Сокращение числа вакансий в августе оказалось максимальным за 2,5 года – рынок труда остывает. Производственная активность здесь росла самыми низкими темпами с 2020-го. Представители ФРС говорили, что рецессия их в деле борьбы с инфляцией не смутит, но они могли и кривить душой.

Не меньшие, чем в Великобритании, угрозы финансовой стабильности, тоже возможны. И шансы, что в случае чего Джером Пауэлл окажется не таким «ястребом», как пытается показать, действительно, велики.

Да только все это – в будущем, которое может и не настать. А бурный рост акций идет прямо сейчас, когда ФРС продолжает методично откачивать ликвидность с рынка. С сентября ускорено количественное ужесточение, 2 ноября готовится очередной подъем ставки на 75 б.п.

Прибыли американских компаний снижаются, а их проблемы, связанные с удорожанием обслуживания долга, растут. Но оценки акций все еще выше среднего исторического уровня.

Еще не было больших крахов. Спрятанные в шкафах скелеты времен количественного смягчения пока не вынесли на публику. Не было ни настоящей паники, ни полной капитуляции инвесторов. Не было вообще ничего, с чем ФРС могла бы прямо сейчас начать борьбу, закачивая ликвидность в систему. Напротив, она заинтересована в ужесточении финансовых условий и снижении фондового рынка.

Сам же рост идет не столько на свежих деньгах, сколько на закрытии коротких позиций. Не случайно, корзина акций с наибольшей долей «шортов», отслеживаемая Goldman Sachs, подскочила вчера более чем на 6,5%. Так что это классическое «медвежье ралли» и настоящее «дно» еще впереди.

«Этот отскок ничем не отличается от ралли, которое было у нас этим летом, — говорила во вторник CNBC старший консультант Neuberger Berman Холли Ньюман Крофт. – Люди предпочитают цепляться за хорошие новости, но у нас не будет настоящего восстановления рынка, пока ФРС не даст сигнал о прекращении повышения ставок, а этого не произойдет, пока инфляция не начнет снижаться».

