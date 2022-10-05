Сбербанк запустил бивалютный депозит рубль/юань для юрлиц

Сбербанк сообщил о запуске бивалютного депозита в валютной паре рубль/юань в интернет-банке СберБизнес. Такой продукт актуален для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность в юанях или желающих диверсифицировать валюту баланса. Ранее такие сделки заключались вне электронных каналов, уточнили в пресс-службе Сбербанка.

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«Многие наши корпоративные клиенты сейчас уходят от долларов и евро в китайский юань, поэтому мы активно развиваем соответствующую продуктовую линейку. Уже сейчас объем бивалютных депозитов в паре рубль/юань в Сбербанке составляет более 3,5 млрд рублей. Мы рассчитываем, что благодаря доступности этого продукта в интернет-банке СберБизнес его востребованность будет только расти, ведь ставки по такому депозиту могут превышать ставки по классическим инструментам на несколько процентов», — сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

В пресс-службе уточнили, что доходность депозита зависит от его параметров, в том числе курса и срока. Процентная ставка складывается из стандартной ставки и дополнительной доходности в виде опционной премии, которая выплачивается независимо от того, конвертировался депозит или нет. Минимальная сумма размещения составляет 50 тыс. рублей или 10 тыс. китайских юаней, минимальный срок — два рабочих дня.

