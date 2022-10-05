Российский сектор услуг вернулся к росту

Внутренний спрос оказался сильнее западных санкций против России, которые продолжают ограничивать заграничные заказы. Именно он позволил российскому сектору услуг вернуться к росту, пишет Reuters, ссылаясь на результаты исследования S&P Global. Индекс менеджеров по закупкам S&P Global PMI для России в сентябре вернулся в зону выше 50 пунктов, означающую экономический рост, и показал 51,1. В августе он составлял 49,9.

«Спрос со стороны иностранных клиентов стремительно снижается,- подчеркивается в заявлении S&P Global, экономисты которого рассчитали индекс PMI.- Причем, темпы снижения заметно ускорились в августе. Это снижение чаще всего объясняется негативным воздействием санкций».