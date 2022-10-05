Российский сектор услуг вернулся к росту

Внутренний спрос оказался сильнее западных санкций против России, которые продолжают ограничивать заграничные заказы. Именно он позволил российскому сектору услуг вернуться к росту, пишет Reuters, ссылаясь на результаты исследования S&P Global. Индекс менеджеров по закупкам S&P Global PMI для России в сентябре вернулся в зону выше 50 пунктов, означающую экономический рост, и показал 51,1. В августе он составлял 49,9.
«Спрос со стороны иностранных клиентов стремительно снижается,- подчеркивается в заявлении S&P Global, экономисты которого рассчитали индекс PMI.- Причем, темпы снижения заметно ускорились в августе. Это снижение чаще всего объясняется негативным воздействием санкций».
В сентябре новые экспортные заказы продолжили снижение. Что же касается роста новых операций, то он тоже продолжился, но замедлился и стал самым медленным за четыре месяца роста.
Вызывает тревогу и снижение занятости. Причем, в сентябре оно происходило самыми быстрыми темпами за три последних месяца.
В S&P считают, что политическая и экономическая неопределенность негативно сказывается на настроениях как потребителей, так и производителей, хотя деловая уверенность на фоне надежд роста спроса клиентов в прошлом месяце немного окрепла.
Схожее исследование S&P Global на этой неделе показало, что все в порядке в России и с производственной активностью. По крайней мере, пока. В сентябре был зафиксирован максимальный за 3,5 года рост производственной активности – индекс деловой активности в производстве в первый осенний месяц вырос с августовских 51,7 до 52,0. И это с учетом того, что западные санкции продолжали негативно влиять на экспорт и количество новых экспортных заказов вновь снизилось.