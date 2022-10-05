Страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки

Мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки,

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника в организации.

«Ключевые министры ОПЕК+, объединенные в совместный министерский мониторинговый комитет, договорились о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в день, сообщили три источника в ОПЕК+», — говорится в материале агентства.

На фоне этой информации цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $93 за баррель впервые с 21 сентября, отмечает «Коммерсантъ».

Как ранее писал «Эксперт», решение о сокращении добычи сразу на миллион или два миллиона баррелей станет самым значительным сокращением добычи с весны 2020 года, когда страны ОПЕК+ договорились об уменьшении добычи сразу на 9,7 млн баррелей в сутки на фоне обвала спроса из-за пандемии.