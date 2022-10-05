Торговые предприятия Москвы улучшат показатели в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Предприятия сферы торговли, работающие в столице, планируют улучшить производственные показатели благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда». Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы.

Участие в нацпроекте позволит предприятиям увеличить результативность труда не менее чем на 5% в год за счет повышения эффективности производства и улучшения качества и конкурентоспособности продукции.

Одним из первых участников станет крупный розничный продавец стройматериалов торговый дом «Галерея». Компания намерена повысить эффективность всего пути реализации продукта: снизить незавершенное производство, повысить выработку на 30%, уменьшить время протекания процесса от закупки товара до его продажи более чем на 10 часов – с 35,5 часа до 25,8 часа. На предприятии оптимизируют работу склада: внедрят системы 5С для построения производственной системы. Это сократит время комплектации и сборки заказа

К нацпроекту также присоединилась сеть магазинов «Икорный», которая планирует за полгода нарастить объемы поставок продукции в свои магазины, расширить торговую сеть и развить франшизу. На данный момент предприятие реализует более 800 тонн морепродуктов и икры в 80 фирменных магазинах столицы. За счет оптимизации логистических цепочек в компании сократят время доставки и увеличат выработку не менее чем на 10%.

Как отметили в городской мэрии, торговля – один из важнейших секторов экономики Москвы. В столице работает более 160 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, среднесписочная численность персонала – около 1 миллиона человек, следует из данных департамента экономической политики и развития города. Торговля обеспечивает более 40% выручки столичных предприятий и более 20% налоговых поступлений в консолидированный бюджет Москвы.

Национальный проект «Производительность труда» реализуется в Москве с 2021 года. Его участниками за три года может стать 561 предприятие. Требованиям для участия в проекте соответствуют около четырех тысяч московских организаций.