Troyянский гамбит: Турция предложила альтернативу «Миру»

Похоже, что турецкие власти нашли альтернативу попавшей под американские санкции российской национальной системе платежных карт «Мир». По крайней мере, такие данные опубликовала газета Aydınlık со ссылкой на собственные источники. Сейчас Турция и Россия обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy российскими гражданами.

Статья по теме: Турция ищет альтернативу «Миру»

«Центральные банки двух стран проводят плановые переговоры по вопросам платежей за энергоносители, использования национальных валют, защиты финансовых систем двух стран от санкций и, возможно, создания линии SWAP. Известно, что Шахап Кавчиоглу, глава Центрального банка, придерживающийся мнения, что торговля между странами должна вестись в национальных валютах, также проявил волю в этом направлении», — цитирует турецкую газету агентство «Прайм».

США не терпят конкурентов

«С разрешения Центрального банка России, если российские банки, находящиеся вне санкций США, принимают турецкую платежную систему Troy или если они открывают счет в турецких банках, работающих в России и получают карту, интегрированную с Troy, российские туристы смогут совершать покупки по этим картам в нашей стране», — утверждает Aydınlık.

В Турции отмечают, что, поскольку система и транзакции находятся под прямым контролем Турции, «США нелегко будет найти повод для вмешательства» в данную ситуацию. При этом, констатировали в Aydınlık, для россиян «было бы выгодно получить карты Troy как с точки зрения распространения национальной системы Турции, так и с точки зрения непрерывности использования карт».

«Мы также узнали, что “на столе” у центральных банков есть модель, с помощью которой туристы могут осуществлять оплату гостиниц и транспорта из своих стран через онлайн-систему», — уточнило турецкое издание. Таким образом, власти этой страны, возможно, действительно, нашли хитрый ход, который способен помочь им выиграть антисанкционную партию на финансовой шахматной доске.

Впрочем, эксперты не считают, что все так уж радужно. Например, независимый аналитик и автор Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов заявил «Эксперту», что сложностей вокруг ситуации вполне достаточно. По его мнению, использование Troy — решение, скорее всего, временное, до очередного обострения отношений между Россией и США.

«Насчет того, что "США нелегко будет найти повод для вмешательства" я бы не обольщался. Во-первых, США в подобных случаях никогда не заморачивается на тему поводов и логики вообще. Во-вторых, для США Troy ничем не отличается от “Мира” в том смысле, что это — конкурент, а значит, наложить на него вторичные санкции — едва ли не святая обязанность Соединенных Штатов», — указал эксперт.

Возможен обмен рынками

Изначально было понятно, что НСПК «Мир» станет объектом американских, или европейских ограничений, так как это важная составляющая финансовой системы РФ, указал в комментарии «Эксперту» ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Внутри страны, конечно, ограничений нет, как и для карт Visa и Mastercard. Однако вопрос касается зарубежных поездок и платежей. Взятый Западом курс на «удушение по национально-государственному» признаку предполагает отсутствие каких-либо возможностей зарубежных транзакций.

Возможностей для оплаты товаров и услуг россиянами в Турции изначально было немного, констатирует аналитик. Карта «Мир» проработала короткое время, а вариант с выпуском совместных карт — это столь же рискованный путь. Поэтому основным вариантом остаётся использование турецкой платежной системы и карточек турецких банков. Впрочем, по данному решению также есть вопросы. Будет ли возможность использовать такие карты за пределами Турции? Если нет, то обсуждение сводится лишь к техническим моментам проводки платежей, а также сопутствующим финансовым услугам.

В упрощённом виде напрашивается решение по выпуску дебетовых карт национальной системы Турции Troy турецкими банками на территории РФ. Затем клиент таких банков пополняет карту рублями с последующей конвертацией в лиры. Получив такую карточку на руки, россияне смогут поехать в Турцию, где будут оплачивать услуги и товары в пределах занесённой суммы.

Для Турции подобная схема может быть крайне выгодной и удобной, отметил Андрей Кочетков. Поскольку Анкара также движется в сторону расчётов в национальных валютах, то деньги россиян могут накапливаться банками Турции для последующего обслуживания межгосударственных контрактов. Сами же турецкие финансовые учреждения выигрывают на обменных курсах и на расширении клиентской базы. При этом набор финансовой ответственности и услуг по таким турецко-российским картам будет минимальный.

Но такое решение в самом деле не лишено санкционных рисков, предупреждает эксперт. США могут принять прямой запрет на ведение финансовых операций с РФ в и её гражданами в любой валюте, кроме обслуживания критически важных поставок. Однако использование Troy, действительно, позволяет проводить финансовые операции без внимания главного кассового центра в Нью-Йорке, так как система работает с турецкими лирами, а не долларами.

Соответственно, россияне могут какое-то время пользоваться системой для оплаты своего отдыха или покупок товаров на территории Турции, хотя для РФ такое решение, по сути, означает открытие своего рынка финансовых услуг для банковской системы другого государства. Впрочем, в будущем, когда геополитический кризис пойдёт на спад, то российская система «Мир» сможет вернуться за своими моральными долгами и получить рынок финансовых услуг Турции по ускоренной и упрощённой схеме.