ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты подтопленцам в Приморье

Регулятор предложил банкам и некредитным финансовым организациям пойти навстречу заемщикам Приморского края, пострадавшим в результате сентябрьского наводнения. Кредиторам рекомендовано не взыскивать с них заложенное имущество, реструктурировать займы и даже прощать долги в особых случаях, сообщается на сайте ЦБ.

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«Банк России рекомендует искать приемлемые варианты погашения задолженности или даже в особых случаях прощать долг по кредиту и займу, а также не взыскивать заложенное имущество», — уточнили в пресс-службе ЦБ.

Регулятор также подчеркнул, что кредиторам и бюро кредитных историй не следует рассматривать такую реструктуризацию как фактор, ухудшающий кредитную историю заемщика.

15 сентября обстановка в Приморском крае была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. По данным регионального МЧС, Приморье находилось во власти непогоды с середины июля: сход мощного грязевого потока и два тайфуна стали причиной наводнения. Все это привело к самому сильному за всю историю наблюдений нарушению работы транспортной инфраструктуры, энергетики, коммунального и сельского хозяйства. По предварительной оценке, ущерб превысил 3 млрд рублей, отметили в МЧС.