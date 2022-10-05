В Турции сообщили о планах по использованию платежной системы Troy в качестве альтернативы «Миру»

Москва и Анкара обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы «Миру».

Об этом пишет турецкая газета Aydınlık со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что центральные банки двух стран уже ведут переговоры по этому вопросу. Глава турецкого регулятора Шахап Кавчиоглу «проявил волю в этом направлении», уточняет издание.

Отмечается, что система Troy, которая работает в Турции с 2016 года, находится под непосредственным контролем Анкары, поэтому Вашингтону «нелегко будет найти повод для вмешательства».

По информации газеты, в марте 2022 года в обращении находились свыше 12 млн пластиковых карт Troy.

Раннее стало известно, что в туротраслях России и Турции прорабатывают вариант продажи «билетных» карт, которыми граждане РФ могли бы расплачиваться в своих поездках. Туроператоры при такой схеме будут переводить потраченные туристами средства магазинам, отелям и ресторанам, оказывающим услуги.