Евросоюз отказался от санкций в отношении «Алросы»

Евросоюз решил не вводить санкции в отношении российской алмазодобывающей компании «Алроса».

Об этом пишет EUobserver со ссылкой на документы ЕС.

Отмечается, что альянс принял такое решение, несмотря на «серьезную эскалацию на Украине». Против ограничений выступила Бельгия, поскольку «удар по российскому алмазному сектору будет стоить тысячам рабочих мест» в Антверпене, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа.

Акции «Алросы» росли на 6,87% до 69,24 руб. за бумагу после появления информации об исключении из санкционного списка, свидетельствуют данные Московской биржи по состоянию на 14:30 мск.

О том, что страны Евросоюза не смогли договориться о включении алмазов из России в число товаров, попадающих под ограничения, сообщил в понедельник, 3 октября, посол Польши в Брюсселе Анджей Садось. Дипломат заявил, что «это поражение одной страны, одного города в ЕС», имея в виду бельгийский Антверпен, который считается мировой столицей бриллиантов.