За шесть месяцев 2022 года в Великобритании закрылось рекордное число компаний

Более 250 тыс. британских компаний вынуждены были покинуть рынок в первом полугодии 2022-го.

Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления Великобритании, передает «Интерфакс». Подавляющая часть закрывшихся компаний относятся к малому бизнесу.

Отмечается, что за шесть месяцев года закрылось на 16% больше предприятий, чем за тот же период прошлого, и на 40% больше, чем за первое полугодие «допандемийного» 2019-го.

Издание поясняет, что по бизнесу ударили высокая инфляция и ослабление потребительского спроса.

Показатель стал рекордным для шестимесячного периода, констатируют аналитики. Многие ожидают, что темпы закрытия компаний продолжат расти.

Для сравнения приводятся данные по Франции: за первые шесть месяцев 2022 года там прекратили работу около 183,5 тыс. компаний, что превышает показатель за первое полугодие 2021 года приблизительно на треть.