За вошедшими в состав России регионами закрепили новые коды для автономеров

Министерство внутренних дел РФ разработало проект приказа о цифровых кодах для вошедших в состав России регионов.

Документ опубликован на Федеральном портале проектов правовых актов, сейчас он находится на стадии общественного обсуждения.

Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД России от 5 октября 2017 года № 766 «О государственных регистрационных знаках транспортных средств».

В соответствии с инициативой, Донецкая народная республика получит код 80, ЛНР — 81. Херсонской области предлагается присвоить код 84, Запорожской — 85.

Поясняется, что изменения будут внесены «в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей ‎и образованием в ее составе новых субъектов», что создало необходимость «закрепления цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении».