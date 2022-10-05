Затраты Евросоюза на борьбу с энергокризисом в 2022-2023 годах оценили более чем в €1 трлн

Совокупные затраты Евросоюза на борьбу с кризисом из-за сокращения поставок российского газа и роста цен на энергоносители могут превысить €1 трлн.

Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшее российское подразделение американской McKinsey). Альтернативный вариант развития событий для ЕС — аналогичное по масштабам падение ВВП и риск затяжной депрессии.

Авторы доклада указывают на то, что нехватка газа и рост его стоимости сделает предприятия энергоемких отраслей неконкурентоспособными, их ожидает сокращение производство на уровне от 10% до 60% от показателей 2021-го. По итогам текущего года спад ВВП из-за удорожания энергоносителей и их нехватки в европейских странах может превысить 1% (€200 млрд).

Чтобы смягчить такой сценарий, правительства государств Евросоюза выделили в общей сложности более €300 млрд. Однако исследователи «Яков и партнеры» считают, что на борьбу с энергокризисом в 2022-2023 годах странам ЕС придется потратить гораздо больше.

«Общие расходы ЕС на компенсацию затрат на газ бизнесу и домохозяйствам, дополнительные компенсации сотрудникам остановившихся предприятий, инвестиции в снижение энергозависимости и другие меры в 2023 году могут составить суммарно 1 — 1,6 трлн евро. Это сравнимо с потенциальными потерями ВВП при отсутствии активного противодействия кризису, однако должно позволить избежать эффекта домино и дальнейшего ослабления экономики», — цитирует «Интерфакс» соавтора отчета Елену Кузнецову. По ее словам, проведение интервенций разгонит дефицит бюджета до €2 трлн евро в ежегодном выражении, а уровень долговой нагрузки госсектора ЕС — до 100% ВВП.

В 2021 году Россия обеспечивала 45% импорта газа в Европу. Эксперты отмечают, что для обеспечения потребности в газе до конца 2022 года Евросоюзу необходимо сохранять поставки газа из РФ или срезать его потребление еще на 7-12 млрд куб. м, что возможно только при полной или частичной остановке ряда отраслей. В 2023 году отказ от российского газа обернется для стран ЕС дефицитом в 40-60 млрд куб. м даже при сохранении текущего уровня экономии ресурса.

Отмечается, что уже сегодня в Европе на 70% остановлено производство азотных удобрений, выпуск алюминия сократился на 25%, выплавка стали — на 5%.